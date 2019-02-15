Бейбут Шуменов продает дом в Лас-Вегасе

В нем есть шесть спален, девять ванных, кинотеатр, лифт и винный погреб.

"Обычный" чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBA казахстанец Бейбут Шуменов (18-2, 12 КО) продает дом в американском Лас-Вегасе, передает Vesti.kz.

Трехэтажный дом площадью 9,469 квадратных футов расположен в элитном районе Лас-Вегаса и продается за 4,75 миллиона долларов. В нем есть шесть спален, девять ванных, кинотеатр, лифт и винный погреб. Новому хозяину перейдет и земельный участок площадью 17 тысяч квадратных футов.

Покупателей для дома Шуменова ищет агент по недвижимости Шеннон Смит. Он шутит, что даже известный баскетболист Шакил О'Нил с ростом 216 сантиметров на фоне этих апартаментов почувствует себя маленьким.

"Не каждый день я представляю звезду! Это одна из самых крутых вещей в Лас-Вегасе. Такой дом вы не сможете увидеть каждый день. Любой, у которого есть средства, может наслаждаться этим домом, а не смотреть на него издалека. Это Вегас, делай, что желаешь!" - заявил Смит.

Потенциальных покупателей Смит просит связаться через сайт VegasCribs.com, где опубликованы объявление и подробная информация о доме.

Фото с сайта LasVegasNow.com и VegasCribs.com

Отметим, что Шуменов - единственный в истории профи-боксер из Казахстана, который становился чемпионом мира в двух разных весах. Он завоевывал титулы WBA в полутяжелом и первом тяжелом дивизионах.

Накануне команда Шуменова выиграла промоутерские торги на организацию боя с "временным" чемпионом WBA французом Арсеном Гуламиряном (24-0, 16 КО), на кону в котором будет титул казахстанца. Теперь у сторон есть 14 дней для подписания контрактов. Для проведения боя предлагаются три даты: 15 апреля в Монако, 30 апреля в Астане и 13 мая в Нью-Йорке.

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Титул WBA 35-летний Шуменов завоевал в июле прошлого года в Астане после победы техническим нокаутом над турком Хизни Алтункаей (31-3, 18 КО). Для казахстанца этот поединок стал первым с мая 2016 года. В прошлом январе он возобновил карьеру, о завершении которой объявлял в июле 2017 года из-за травмы глаза.

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