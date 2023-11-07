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"В Лас-Вегасе хорошо, а дома лучше": Айбек Токаев рассказал, как съездил в США

Айбек Токаев рассказал, как съездил в США Фото: Parimatch
Дебют Айбека "TA2000" Токаева в The International прошел быстро, но не бесследно. Казахстанский спортсмен успел оценить масштабы главного турнира по Дота 2, сгонять в Вегас и вернуться домой с позитивным настроем. Рассказываем подробнее в интервью со спортсменом.

The International 2023 стал историческим для казахстанского киберспорта благодаря Айбеку "TA2000" Токаеву и Алимжану "watson" Исламбекову. Команда Токаева Quest eSports не только совершила сенсацию в The Bali Major, но и обыграла Team Secret в отборочных матчах, заставив Puppey пропустить свой первый TI со временем дебютного турнира.

По словам Айбека в США у команд было насыщенное расписание: пресс-ивенты, фотосессии, тренировки. 


"От организации турнира впечатления в целом хорошие. Конечно, всегда можно сделать лучше. Из ряда вон выходящих проблем были только лагающие компьютеры: в начале групповой стадии было ощущение, что играешь на микроволновке".Айбек Токаев

К сожалению, ожидания не все всегда совпадают с реальностью. Команда вышла из гонки на ранних стадиях, но уже готова взяться за тренировки с небольшими изменениями в составе:


"До выступления ожидания были высокие, тем более, что команду подписал такой крупный клуб, как "ПСЖ". Были и опасения из-за плохой подготовки, но вылететь так быстро все равно очень больно. Через пару дней разочарование отпустило, и мы начали настраиваться на новый сезон. Думаю, уже не секрет, что тренироваться будем с Malik-ом в оффлейне. Мы играли вместе ранее, поэтому я надеюсь на более слаженную игру в будущих турнирах".Айбек Токаев

Помимо Сиэтла, Айбек посетил знаменитый "город грехов". Однако уже скоро заскучал по дому:

"В США я был в первый раз. Времени погулять было предостаточно из-за быстрого вылета, успел даже съездить в Лас-Вегас. Город очень красивый, прямо посреди пустыни, как Дубай. Ну а так, страна как страна. Я не очень люблю путешествовать, на самом деле. Мне всегда комфортнее дома, в своей комнате, со своим компьютером".

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Редакция Zakon.kz
Казахстан Лас-Вегас США
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