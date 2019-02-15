Казахстанка выиграла первый конкурсный этап на Miss Heritage International-2019

Гульбану Мадиярова удостоена титула Miss Ethnic Heritage-2019

На конкурсе "Miss Heritage International 2019" казахстанка Гульбану Мадиярова выиграла первый конкурсный этап, передает Zakon.kz.

В Сингапуре полным ходом идет конкурс красоты Miss Heritage International-2019, в котором участвуют две девушки из Казахстана. Гульбану Мадиярова, отобралась на Miss Heritage International-2019 от Центральной Азии, Балнур Алимхалиева – от Казахстана.

С 12 февраля на протяжении трех дней участницы проходят различные конкурсы. Уже состоялись талант-шоу и дефиле в национальных костюмах.

Балнур Алимхалиева представляла казахский национальный костюм золотого цвета на дефиле.

Гульбану Мадиярова продемонстрировала национальный костюм темного цвета с серебряным орнаментом.

"Казахский общенародный костюм всегда выделялся колоритными яркими цветами, как доказательство достатка и благополучия. Одежда женщин, равно как и мужчин, блистали всеми оттенками золотого и зеленого, красного и синего", - пояснили в дирекции “Prince and Princess Kazakhstan”, являющейся официальным представителем международного конкурса красоты "Miss Heritage International" в Казахстане.

В творческом конкурсе Балнур спела Birdy - Strange birds, на ней было воздушное бальное платье. Гульбану выступила в красном платье.

Результаты этих двух этапов, а также имя обладательницы главного титула, будут известны 16 Февраля.

Итоги еще одного конкурсного этапа, включающегося себя приготовление участницами блюд национальной кухни своей страны и выступление с национальным танцем, уже известны. Титул Miss Ethnic Heritage-2019 за данный конкурсный этап присужден казахстанке Гульбану Мадияровой, 1 runner up Miss Ethnic Heritage-2019 стала девушка из Зимбабве, 2 runner up – представительница Филиппин.

Miss Heritage International - это конкурс красоты, призванный представить исключительный и универсальный подиум для каждой нации, чтобы представить себя, свой народ, свою культуру, окружающую среду, наследие, туризм, особенности и перспективы для гуманитарных инициативных предприятий на конкурсе красоты мирового класса.

Подробнее об участницах из Казахстана на Miss Heritage International здесь.

Альберт Ахметов

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