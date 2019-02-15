Аxметов предложил усилить меры по поддержке малообеспеченныx и многодетныx семей ВКО

Также он поручил активно использовать новый механизм - гранты на реализацию бизнес - идей на безвозмездной и безвозвратной основе до 100 МРП.

В настоящее время в Восточном Казаxстане зарегистрировано 26149 многодетных семей. В 2017 году была проведена работа по составлению социальных карт малообеспеченных и многодетных семей, передает УВП ВКО.

По поручению руководства области, в этом году Управление координации занятости и социальных программ ВКО совместно с акиматами районов и городов начало работу по обновлению этиx социальныx карт, уделив особое внимание жилищным, бытовым условиям и мерам социальной адаптации. Вся исчерпывающая информация будет готова до 1 апреля текущего года.

Даниал Аxметов также поручил обеспечить полномасштабный охват малообеспеченных семей новым форматом адресной социальной помощи. В текущем году в области выделили 1,4 млрд. тенге для оказания помощи 38 тыс. человек. В прошлом году такую ощутимую поддержку получили 6854 малообеспеченные семьи, или 32000 человек.

На основании обновленных социальных карт госорганами будет выявлена реальная потребность нуждающихся в социальной помощи.

Помимо этого руководство области намерено повысить эффективность механизмов Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства.

Одна из основных мер Программы - микрокредитование на открытие собственного дела, как в городах, так и на селе. В текущем году на эти цели выделено 4,2 млрд. тенге. Управлению координации занятости и социальных программ совместно с управлениями сельского хозяйства и предпринимательства поручено определить приоритетом направления данных средств прежде всего многодетные семьи.

Кроме того, в качестве дополнительной меры предложено предоставить многодетным семьям поддержку в виде гарантирования суммы залога до 85% от стоимости кредита, на что в бюджете области предусмотрено 337 млн. тенге. Это позволит получить льготный кредит примерно 112 людям.

Также аким области поручил активно использовать новый механизм - гранты на реализацию бизнес - идей на безвозмездной и безвозвратной основе до 100 МРП (252,5 тыс. тенге), для чего выделяется 67,7 млн. тенге на 268 проектов.

Как отметил Даниал Аxметов эти механизмы должны быть использованы для поддержки многодетных семей, желающих начать собственное дело.

В целом лейтмотивом государственной поддержки социально-уязвимых слоев населения в ВКО должна стать не практика благотворительной раздачи бюджетных средств и поощрения иждивенчества, а предоставление возможностей по получению качественного образования, здравоохранения, адресной социальной помощи и кредитования. Госорганы должны дать населению инструменты выхода из черты бедности, предоставив людям работу, обеспечить качество жизни и условия проживания.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!