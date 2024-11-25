Гранты на развитие бизнеса получили 168 акмолинцев из социально уязвимых слоев населения

Государство продолжает поддерживать реализацию новых бизнес-идей граждан Акмолинской области. В текущем году на реализацию новых бизнес-идей выдано 168 грантов, выполнен план на 100,6%.

Выдача грантов осуществлялась в два потока: весной выдано 84 гранта и летом 84. За два потока в текущем году на портале business.enbek.kz претендентами было подано 567 заявлений.

По целевым группам по двум потокам гранты получили:

многодетные – 96 человек,

лица с инвалидностью — 43 человека,

кандас – 1 человек,

получатели адресной социальной помощи – 4 человека,

лица, получающие пособие по потери кормильца — 7 человек,

получающие пособие по уходу за детьми — инвалидами — 17 человек.

Государственные гранты по двум потокам получили 168 человек, в том числе на приобретение инвентаря, на приобретение орудий труда, на покупку технологического оборудования, животных, птицы и рыбы, саженцев, кустарников, рассады и для аренды помещения. С получателями грантов первого потока были заключены договора в июне 2024 года, все ведут бизнес согласно установленным правилам, — акцентировали в центре трудовой мобильности управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области.

В ведомстве поделились информацией и трудоустройстве в регионе. Сообщается, что с начала года порядка 30 042 акмолинцев были в поиске работы, из них 22 382 зарегистрированы в качестве безработных.

"При содействии филиалов карьерных центров Акмолинской области всего было трудоустроено – 20 744 человек, это 69,1 % от числа обратившихся. С начало года трудоустроено 461 лиц с инвалидностью. При плане 32 219 рабочих мест всего было создано 28 443 новых рабочих мест, из них постоянные – 22 953, временные – 5 490 акмолинцев. К тому же, в рамках первого направления национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы созданы новые рабочие места, из них на социальную работу направлено 329, молодежную практику прошли молодых акмолинцев, общественные работы выполнили 1 104 человек, по проекту первое рабочее место 134. Люди предпенсионного возраста не остаются в стороне, проекту "Серебрянный возраст" всего направлено 267 человек. К тому же, по направлению "Контракт поколений" направлено 11 человек. На создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью при плане 20 рабочих мест, созданы и трудоустроены 9 акмолинцев. Краткосрочные профессиональные обучения прошли 456 человек", — проинформировали в центре трудовой мобильности управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области.

В ведомстве пояснили, что с начала года количество получателей социальных выплат на случай потери работы составило 5 905 человек.