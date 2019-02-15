Алматинские полицейские проверили условия проживания в неблагополучных семьях

В рамках акции в школах, колледжах и ВУЗах проводятся лекции на правовую тематику с разъяснением норм уголовного и административного кодексов.

В период с 11 по 16 февраля 2019 года в Алматы проводится широкомасштабная республиканская акция "Подросток – Закон – Безопасность" с привлечением заинтересованных государственных органов и неправительственных организаций, общественности и средств массовой информации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Алматы

"Основная цель акции - профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, а также повышение их правовой грамотности. В рамках акции в школах, колледжах и ВУЗах проводятся лекции на правовую тематику с разъяснением норм уголовного и административного кодексов, обучающие занятия по соблюдению правил дорожной и пожарной безопасности. Кроме того, сотрудники посещают и обследуют жилищно-бытовые условия неблагополучных семей, в которых проживают дети. Проверяют и несовершеннолетних, состоящих на учете органов внутренних дел, а также студентов колледжей, проживающих на съемных квартирах", - сообщила начальник отдела ювенальной полиции Управления местной полицейской службы Департамента полиции города Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.

В Алматинском многопрофильном колледже сотрудники УБН, УБОП ДП, отдела по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия провели с учащимися беседу на тему "Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе с применением оружия" и "О вреде наркотических средств и психотропных веществ". Аудитории были продемонстрированы тематические видеоролики.

В ходе встречи сотрудниками полиции были даны ответы на интересующие их вопросы. Подростки ознакомились с видами оружия - газовые, пневматические и др., а также проинформированы об ответственности за их незаконное хранение и применение.

"За четыре дня проведения акции проверкой по месту жительства охвачены 236 неблагополучных семей, а также 195 подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел. В ходе проверки обследованы их жилищно-бытовые условия, предупреждены о соблюдении пожарной безопасности. Вместе с тем, выявлены и поставлены на учет в органы внутренних дел 28 неблагополучных семей и 19 несовершеннолетних. Кроме того, совместно с органами образования обследованы жилищно-бытовые условия 115 несовершеннолетних, обучающихся в колледжах города и проживающих на съемных квартирах, проверена их занятость во внеучебное время. С ними проведена профилактическая беседа о соблюдении законности", - подытожила полковник Алипбаева.

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