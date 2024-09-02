Казахстанские наркоборцы отправились в школы и вузы

В новый учебный год Министерство внутренних дел начинает республиканскую акцию по правовому просвещению учащихся школ, колледжей и вузов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ведомстве 2 сентября 2024 года, в течение сентября во всех учебных заведениях будут проведены встречи с участием руководства основных служб полиции. Старшеклассникам и студентам будет представлена информация о видах поведения, которые влекут уголовную ответственность.

"Важно, чтобы молодежь, начинающая самостоятельную жизнь, понимала, что уголовная ответственность наступает за такие безобидные с первого взгляда действия, как временное хранение или перевозка наркотиков по просьбе знакомых, нанесение граффити-надписей, распространение объявлений или QR-кодов, размещение постов на форумах, мессенджерах с положительными отзывами о наркотиках", – отметили в департаменте по противодействию наркопреступности МВД.

Первая такая встреча прошла в столичном IT университете. Преподавателям и администрации вуза рассказали о видах правонарушений, в которых могут участвовать студенты, о способах рекламы и распространения наркотиков в университете и общежитиях, о признаках употребления наркотиков студентами.

"Эта тема становится очень важной для первокурсников, которые только приехали в город и могут соблазниться "легким" заработком, распространяя или рекламируя наркотики. И поэтому следующим шагом в этом конкретном вузе будут встречи со студентами 1-2 курсов. Наша цель – довести информацию до 100% студентов, – пояснили в ведомстве.

Эта работа будет продолжаться в течение всего учебного года.

1 сентября 2024 года министр просвещения РК Гани Бейсембаев на торжественной линейке в столичной школе рассказал, чем новый учебный год будет отличаться от предыдущих. В новом учебном году за школьные парты сели 3,9 млн детей, из них более 350 тыс. детей – первоклассники. Более 200 тыс. детей в этом году завершат школу.