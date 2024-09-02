Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанские наркоборцы отправились в школы и вузы

МВД, Казахстан, борьба с наркотиками, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 09:31 Фото: polisia
В новый учебный год Министерство внутренних дел начинает республиканскую акцию по правовому просвещению учащихся школ, колледжей и вузов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ведомстве 2 сентября 2024 года, в течение сентября во всех учебных заведениях будут проведены встречи с участием руководства основных служб полиции. Старшеклассникам и студентам будет представлена информация о видах поведения, которые влекут уголовную ответственность.

"Важно, чтобы молодежь, начинающая самостоятельную жизнь, понимала, что уголовная ответственность наступает за такие безобидные с первого взгляда действия, как временное хранение или перевозка наркотиков по просьбе знакомых, нанесение граффити-надписей, распространение объявлений или QR-кодов, размещение постов на форумах, мессенджерах с положительными отзывами о наркотиках", – отметили в департаменте по противодействию наркопреступности МВД.

Первая такая встреча прошла в столичном IT университете. Преподавателям и администрации вуза рассказали о видах правонарушений, в которых могут участвовать студенты, о способах рекламы и распространения наркотиков в университете и общежитиях, о признаках употребления наркотиков студентами.

"Эта тема становится очень важной для первокурсников, которые только приехали в город и могут соблазниться "легким" заработком, распространяя или рекламируя наркотики. И поэтому следующим шагом в этом конкретном вузе будут встречи со студентами 1-2 курсов. Наша цель – довести информацию до 100% студентов, – пояснили в ведомстве.

Эта работа будет продолжаться в течение всего учебного года. 

1 сентября 2024 года министр просвещения РК Гани Бейсембаев на торжественной линейке в столичной школе рассказал, чем новый учебный год будет отличаться от предыдущих. В новом учебном году за школьные парты сели 3,9 млн детей, из них более 350 тыс. детей – первоклассники. Более 200 тыс. детей в этом году завершат школу. 

Читайте также

Свыше 20 тысяч акмолинских детей из социально уязвимых слоев населения получили помощь
Свыше 20 тысяч акмолинских детей из социально уязвимых слоев населения получили помощь
Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, президент
Стало известно, во сколько Токаев выступит с Посланием народу Казахстана
Астана, виды города Астаны, новостройки, жилые дома, виды города Астаны
Какие дороги закрыты 2 сентября в Астане
Ирина Капитанова
МВД РК 2024 год Наркопреступность Высшее образование
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки ожидаются в трех областях Казахстана 2 сентября
Заморозки ожидаются в трех областях Казахстана 2 сентября
Жителям трех регионов Казахстана сообщили хорошую новость
Жителям трех регионов Казахстана сообщили хорошую новость
Наташа Королева, свадьба
Наташа Королева высказалась о молодой жене сына, которая раньше была стриптизершей
Вид на город Алматы, новостройки, жилые дома, осень
Жара в Шымкенте и заморозки в Астане: какая погода ждет жителей трех мегаполисов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: