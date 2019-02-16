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Банк предупредил о новом виде мошенничества

Потенциальным жертвам будет звонить робот, подделывающий любые голоса.

Фото : pixabay.com16 февраля 2019, 07:25

В Сбербанке прогнозируют, что в течение полугода злоумышленники начнут использовать новый вид банковского мошенничества, передает РИА Новости

Как рассказал на сессии Российского инвестиционного форума в Сочи зампред правления банка Станислав Кузнецов, потенциальным жертвам будет звонить робот, подделывающий любые голоса.

В качестве примера, демонстрирующего возможности новой мошеннической технологии, Кузнецов включил в зале аудиозапись диалога, в котором условный губернатор, говорящий голосом актера Иннокентия Смоктуновского, просил у собеседника пять миллиардов рублей на строительство моста в регионе.

"Голос узнаваемый, телефонный звонок совершается с номера этого губернатора и точно его голосом договаривается уже о проведении транзакции. Это не артист, это делает робот. Все, что говорил "Иннокентий Смоктуновский", это делал компьютер. И это возможно уже сегодня", — подчеркнул Кузнецов.

По словам зампреда, банк разработал меры противодействия таким преступлениям, но нужно, чтобы подобная система была у всех банков.


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