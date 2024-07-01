Казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества

Официальный представитель Минюста Талгат Уали на брифинге предупредил казахстанцев о новом виде мошенничества. На этот раз людям звонят и требуют погасить некую задолженность лже-судоисполнители, сообщает Zakon.kz.

Талгат Уали заявил, что в Казахстане участились случаи мошенничества.

"Лже-сотрудники представляются судебными исполнителями, требуя от граждан погасить задолженность, в противном случае сообщают о блокировке счетов, имущества и так далее. Если вам поступил такой звонок или пришло сообщение, рекомендуем самостоятельно проверить информацию на официальных сайтах Министерства юстиции, Республиканской и региональной палаты частных судебных исполнителей, а при необходимости позвонить в банк", – посоветовал он.

Данные, по его словам, можно проверить и самостоятельно в Автоматизированной информационной системе органов исполнительного производства (АИС ОИП). Этот сайт можно найти в любом поисковике через интернет-браузер.

"Если вы являетесь должником, там выйдет информация по вашей задолженности, имя судебного исполнителя и его телефон. Если вы не являетесь должником, то оранжевым цветом выйдет надпись "По запросу ничего не найдено". Это означает, что никто не мог и не сможет наложить арест на ваши счета и имущество. Доверяйте только официальным источникам, не передавайте данные неизвестным лицам", – призвал Талгат Уали.

Ранее он рассказал о планах ввести новый вид исследования в Казахстане. В его рамках будут проверять на отклонения в поведении лиц, подозреваемых в совершении сексуальных преступлений.