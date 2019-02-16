В Казахстане ограничат доступ к 20 сайтам
Планируется проведение работ на телекоммуникационном оборудовании.
В Казахстане ограничат доступ к 20 сайтам в связи с проведением внеплановых работ на телекоммуникационном оборудовании, передает Zakon.kz со ссылкой на АО "Национальные информационные технологии".
Работы будут проводиться с 21:00 часов 16 февраля до 13:00 часов 17 февраля. В это время казахстанцы не смогут попасть на следующие сайты:
В этой связи, будут недоступны следующих интернет-ресурсы:
- Национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан;
- Портал "Электронного Правительства";
- Платежный Шлюз "Электронного Правительства";
- Национальный Шлюз Республики Казахстан;
- Внешний Шлюз "Электронного правительства";
- Единая нотариальная информационная система Республики Казахстан;
- Единая информационная система обязательного технического осмотра;
- Государственная база данных "Е-лицензирование";
- Портал "Открытого Правительства";
- Сервисный программный продукт "Маркировка товаров";
- Сервисный программный продукт База "Монополист";
- сайт Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан;
- сайт Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
- сайт Министерства Здравоохранения Республики Казахстан;
- сайт Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
- сайт Министерства национальной экономики Республики Казахстан;
- сайт Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
- сайт Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции;
- сайт Конституционного совета Республики Казахстан;
- сайт Верховного Суда Республики Казахстан.
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