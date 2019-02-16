Планируется проведение работ на телекоммуникационном оборудовании.

В Казахстане ограничат доступ к 20 сайтам в связи с проведением внеплановых работ на телекоммуникационном оборудовании, передает Zakon.kz со ссылкой на АО "Национальные информационные технологии".

Работы будут проводиться с 21:00 часов 16 февраля до 13:00 часов 17 февраля. В это время казахстанцы не смогут попасть на следующие сайты:

В этой связи, будут недоступны следующих интернет-ресурсы:

- Национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан;

- Портал "Электронного Правительства";

- Платежный Шлюз "Электронного Правительства";

- Национальный Шлюз Республики Казахстан;

- Внешний Шлюз "Электронного правительства";

- Единая нотариальная информационная система Республики Казахстан;

- Единая информационная система обязательного технического осмотра;

- Государственная база данных "Е-лицензирование";

- Портал "Открытого Правительства";

- Сервисный программный продукт "Маркировка товаров";

- Сервисный программный продукт База "Монополист";

- сайт Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан;

- сайт Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

- сайт Министерства Здравоохранения Республики Казахстан;

- сайт Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

- сайт Министерства национальной экономики Республики Казахстан;

- сайт Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;

- сайт Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции;

- сайт Конституционного совета Республики Казахстан;

- сайт Верховного Суда Республики Казахстан.

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