Операторы связи за свой счет обеспечат техвозможности доступа к информации об абонентах силовикам

Председатель КНБ приказом от 19 сентября 2024 года утвердил правила обеспечения операторами связи за счет собственных или привлеченных средств функций телекоммуникационного оборудования для технического проведения оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок обеспечения операторами связи или владельцами сетей связи, осуществляющими деятельность на территории РК, за счет собственных или привлеченных средств функций своего телекоммуникационного оборудования для технического проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), контрразведывательных мероприятий (КРМ).

Требования правил распространяются на операторов связи или владельцев сетей связи, осуществляющих свою деятельность на сетях телекоммуникаций общего пользования.

Функционирование и сохранность телекоммуникационного оборудования с функциями для технического проведения ОРМ, КРМ, включая техническое обслуживание и ремонт, применение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения, обеспечиваются владельцами оборудования за счет собственных или привлеченных средств.

При обеспечении функций телекоммуникационного оборудования для технического проведения ОРМ, КРМ владельцы оборудования обеспечивают:

канальные и технические ресурсы сети телекоммуникаций для технического проведения ОРМ, КРМ;

доступ органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (ОРД), контрразведывательную деятельность (КРД), к служебной информации об абонентах и (или) пользователях услуг связи;

реализацию системы регистрации и идентификации всех своих абонентов техническими и организационными мерами;

сохранность и безопасность телекоммуникационного оборудования с функциями технического проведения ОРМ, КРМ, размещенного на объектах связи;

условия для бесперебойного функционирования оборудования с функциями технического проведения ОРМ, КРМ, включая электроснабжение, заземление, климатические условия, пожарную безопасность;

организационные и технические возможности проведения ОРМ, КРМ на всех сетях связи;

принятие мер по недопущению раскрытия форм и методов проведения ОРМ, КРМ;

информирование уполномоченного подразделения органов национальной безопасности РК о вводе и (или) изменении номеров сервисных служб, новых услуг связи, коммутационного оборудования;

ежемесячное представление органам, осуществляющим оперативно-розыскную, контрразведывательную деятельность на сетях связи, сведений о размещении базовых станций сетей сотовой связи, в том числе функционирующих в тестовом режиме;

незамедлительное устранение неисправностей, возникших в работе телекоммуникационного оборудования с функциями технического проведения ОРМ, КРМ.

Для обеспечения функций телекоммуникационного оборудования для технического проведения ОРМ, КРМ в интересах решения задач всеми органами, осуществляющими ОРД, КРД, между владельцем оборудования и уполномоченным подразделением органов национальной безопасности РК заключается двустороннее соглашение о взаимодействии на объектах связи.

Соглашение разрабатывается владельцем оборудования, подписывается руководителем владельца оборудования и руководителем уполномоченного подразделения органов национальной безопасности РК. При размещении владельца оборудования на объектах оперативного обеспечения Службы государственной охраны РК соглашение согласовывается со Службой государственной охраны РК.

В соглашении отражаются:

конфиденциальность;

предоставление информации;

предоставление помещений, каналов и линий связи;

выделение мест для размещения оборудования и трасс для прокладки кабелей;

предоставление доступа к служебной информации об абоненте и (или) пользователе услуг связи;

доступ на объекты связи представителей уполномоченных подразделений органов национальной безопасности;

регламентирование взаимодействия при эксплуатации телекоммуникационного оборудования для технического проведения ОРМ, КРМ;

технические условия для подключения к каналам и линиям связи;

условия для эксплуатации подключаемых технических средств, в том числе гарантированное и бесперебойное электропитание, заземление, климатические условия;

сохранность подключенных технических средств, размещенных на объектах связи, и исключение несанкционированного доступа к ним;

контактные данные лиц из числа сотрудников владельца оборудования, ответственных за обеспечение корректного функционирования, работоспособности и безопасности телекоммуникационного оборудования для технического проведения ОРМ, КРМ;

условия предоставления тестовых подключений к услугам связи, тестовых идентификаторов и абонентских терминалов.

Владельцы оборудования в соответствии с условиями соглашения предоставляют в пользование органам национальной безопасности РК:

служебные помещения или площади на объектах связи для размещения оборудования с обеспечением электроснабжения, заземления и климатических условий;

линии связи, каналы и трассы для прокладки кабельных коммуникаций;

тестовые подключения к услугам и не менее трех тестовых идентификаторов абонента по каждому виду связи со всеми услугами связи, действующими в сети на каждое коммутационное оборудование сети телекоммуникаций.

Владельцы оборудования принимают меры по ограничению круга лиц, привлекаемых к обеспечению функций для технического проведения ОРМ, КРМ, установке средств проведения ОРМ, КРМ, а также недопущению раскрытия организационных и технических приемов проведения ОРМ, КРМ.

Владельцы оборудования обеспечивают постоянную актуальность информации, содержащейся в базах данных служебной информации об абонентах и (или) пользователях услуг связи, в автоматическом режиме.

Правилами предусмотрен порядок ввода оборудования в опытную и постоянную эксплуатацию.

Телекоммуникационное оборудование сетей связи, включая центры управления, коммутационное оборудование, системы хранения служебной информации и персональные данные об абонентах и (или) пользователях услуг связи, системы обмена абонентов голосовыми, короткими текстовыми, графическими, мультимедийными сообщениями, должно быть расположено на территории РК.

При этом на телекоммуникационном оборудовании с функциями для технического проведения ОРМ, КРМ должны предусматриваться меры физического и аппаратно-программного ограничения несанкционированного доступа к оборудованию.

Телекоммуникационное оборудование подключается владельцами оборудования к каналам и линиям связи органов национальной безопасности через точки подключения, которые определяют уполномоченные подразделения ОНБ РК.

Кроме того, владельцы оборудования в целях своевременного устранения неисправностей и восстановления работоспособности оборудования обеспечивают наличие резервных узлов и (или) комплектующих телекоммуникационного оборудования с функциями для технического проведения ОРМ, КРМ.

Все абонентские устройства, действующие в сетях сотовой связи, должны быть зарегистрированы у оператора сотовой связи в соответствии с Правилами регистрации абонентских устройств сотовой связи.

Помимо этого правилами регламентирован порядок обеспечения функций сбора и хранения операторами связи и (или) владельцами сетей связи информации, принимаемой и передаваемой по сетям телекоммуникаций, для технического проведения контрразведывательных мероприятий. Данные нормы начнут действовать с 6 января 2025 года.

Сбор и хранение информации, передаваемой и принимаемой по сетям телекоммуникаций, владельцы оборудования будут осуществлять по письменному уведомлению уполномоченного подразделения органов национальной безопасности РК.

Хранимая информация используется исключительно для реализации задач контрразведывательной деятельности.

Для исполнения установленных требований владельцы оборудования заключают с уполномоченными подразделениями ОНБ РК двустороннее соглашение о сборе, хранении и доступе к информации.

В соглашении указываются:

условия обеспечения сбора и хранения информации, в том числе поэтапность внедрения оборудования сбора и хранения;

условия размещения оборудования сбора, хранения и доступа к хранимой информации;

условия применения специализированного программного обеспечения;

условия обеспечения информационной безопасности, физической защиты и ограничения несанкционированного доступа к оборудованию, размещенному у владельца оборудования;

условия организации информационных трактов всех участков, задействованных для сбора и хранения информации;

точки подключения оборудования уполномоченных подразделений органов национальной безопасности РК к оборудованию сбора и хранения;

условия предоставления технических сведений о сети телекоммуникаций, применяемых интерфейсах, используемом телекоммуникационном оборудовании, форматах сообщений, оборудовании сбора, хранения, доступа к хранимой информации и оборудовании точек подключения;

условия информирования о развитии сетей телекоммуникаций, внедрении телекоммуникационного оборудования, введении новых технологий и услуг связи, внедрении новых интерфейсов и форматов сообщений;

регламент взаимодействия для решения текущих вопросов, устранения неисправностей, преодоления нештатных ситуаций.

Владельцы оборудования обеспечивают соблюдение технических требований к оборудованию сбора и хранения информации, а также осуществляют:

сбор информации, принимаемой и передаваемой по сетям телекоммуникаций, на принадлежащих им и (или) эксплуатируемых ими средствах телекоммуникаций;

временное хранение в течение пяти суток собранной информации в принадлежащем им и (или) эксплуатируемом ими оборудовании сбора;

хранение в течение трех месяцев собранной информации в принадлежащем им и (или) эксплуатируемом ими оборудовании хранения;

организацию информационных трактов всех участков, задействованных для сбора и хранения информации;

доступ уполномоченных подразделений органов национальной безопасности РК к оборудованию хранения и собираемой информации для осуществления контрразведывательных мероприятий.

Владельцы оборудования осуществляют формирование оборудования сбора, хранения и доступа к хранимой информации согласно условиям соглашения и технического задания уполномоченного подразделения ОНБ РК.

Объем оборудования хранения должен обеспечивать накопление всей передаваемой и принимаемой по сети телекоммуникаций информации за период времени три месяца с момента передачи/приема информации абонентами и (или) пользователями услуг связи. По истечении установленного срока хранения информация автоматически удаляется из оборудования хранения.

Сбор голосовых, текстовых, видео- и иных сообщений с сетей телекоммуникаций должен обеспечиваться в полном объеме без пропусков, потерь, пропаданий, искажений и сбоев.

Допускается объединение сетей телекоммуникаций разных операторов и (или) владельцев сетей связи по хранению информации в едином оборудовании хранения с соблюдением требований по объемам и срокам хранения.

Места размещения, точки подключения оборудования сбора, хранения и доступа владельцев оборудования определяются уполномоченными подразделениями ОНБ РК.

Техническое обслуживание и ремонт оборудования сбора, хранения, доступа к информации, точек подключения обеспечивают операторы связи и (или) владельцы сетей связи за счет собственных и (или) привлеченных средств.

При выявлении несоответствий установленным требованиям в ходе эксплуатации оборудования сбора, хранения, доступа к информации, точек подключения уполномоченные подразделения органов национальной безопасности РК направляют оператору связи, владельцу сети связи уведомление о необходимости приведения оборудования в соответствие.

В случае неустранения несоответствий установленным требованиям, а также при систематических нарушениях в эксплуатации оборудования сбора, хранения, доступа к информации, точек подключения уполномоченные подразделения органов национальной безопасности РК инициируют аннулирование и отзыв акта ввода в эксплуатацию указанного оборудования, с последующим обращением в уполномоченный орган в области связи для принятия мер по исправлению несоответствий и нарушений.

Приказ вводится в действие с 11 октября 2024, за исключением главы 3 Правил, которая вводится в действие с 6 января 2025 года.