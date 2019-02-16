50 человек эвакуировали из жилого дома в Алматы

В девятиэтажке загорелись вещи на балконе.

Днем в субботу, 16 февраля, в Алматы сотрудники ДЧС эвакуировали 50 человек из девятиэтажного дома, передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя департамента Сандугаш Баймухамбетову.

В 13:38 на пульт "101" ДЧС г.Алматы поступило сообщение о горении балкона по адресу: Медеуский район, ул. Гоголя, 75. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 6 минут, в 13:44.

Как выяснилось, произошло горение домашних вещей на балконе второго этажа девятиэтажного жилого дома с переходом огня в квартиру. Эвакуировано 50 человек, из которых 8 детей.

Принятыми мерами пожарных предотвращено распространение огня на вышележащие этажи.

Пожар локализован в 13:54 и ликвидирован в 14:01.

Площадь пожара составила 25 кв. м.

Жертв и пострадавших нет.

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