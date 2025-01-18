#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
530.12
546.08
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
530.12
546.08
5.17
Происшествия

14 человек экстренно эвакуировали из дома в Алматы

пожар в жилом доме в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 22:15 Фото: пресс-служба МЧС РК
18 января в микрорайоне Кайрат Турксибского района Алматы в квартире на седьмом этаже десятиэтажного жилого дома загорелись личные вещи и мебель, сообщает Zakon.kz.

Силами МЧС по лестничному маршу были эвакуированы 14 жителей дома.

"Пожар ликвидирован на площади 20 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что пожар разгорелся в фитнес-центре в Астане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Десятки человек погибли в результате взрыва бензовоза в Нигерии
Происшествия
22:27, Сегодня
Десятки человек погибли в результате взрыва бензовоза в Нигерии
Пожар разгорелся в фитнес-центре в Астане
Происшествия
18:40, Сегодня
Пожар разгорелся в фитнес-центре в Астане
5 млн тенге за "переписку" с несовершеннолетней: в мошенничестве подозревают жителей Петропавловска
Происшествия
14:42, Сегодня
5 млн тенге за "переписку" с несовершеннолетней: в мошенничестве подозревают жителей Петропавловска
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: