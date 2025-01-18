14 человек экстренно эвакуировали из дома в Алматы

Фото: пресс-служба МЧС РК

18 января в микрорайоне Кайрат Турксибского района Алматы в квартире на седьмом этаже десятиэтажного жилого дома загорелись личные вещи и мебель, сообщает Zakon.kz.

Силами МЧС по лестничному маршу были эвакуированы 14 жителей дома. "Пожар ликвидирован на площади 20 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – рассказали в министерстве. Ранее сообщалось, что пожар разгорелся в фитнес-центре в Астане.

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