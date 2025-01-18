14 человек экстренно эвакуировали из дома в Алматы
Фото: пресс-служба МЧС РК
18 января в микрорайоне Кайрат Турксибского района Алматы в квартире на седьмом этаже десятиэтажного жилого дома загорелись личные вещи и мебель, сообщает Zakon.kz.
Силами МЧС по лестничному маршу были эвакуированы 14 жителей дома.
"Пожар ликвидирован на площади 20 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – рассказали в министерстве.
Ранее сообщалось, что пожар разгорелся в фитнес-центре в Астане.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript