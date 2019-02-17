Геннадий Головкин одобрил боксерские данные экс-участницы "ВИА Гра"

Анна очень быстро ему ответила.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин оценил профессиональный боксерский уровень известной певицы Анны Седоковой, сообщает Zakon.kz.

Анна с удовольствием занимается боксом и делится результатами в Instagram. В комментарии к Седоковой пришла мировая звезда спорта казахстанский боксер Геннадий Головкин: "Так держать". Анна очень быстро ответила: "Спасибо, пойду позанимаюсь. Потом буду видео выставлять. А то стыдно перед тобой будет".

Пользователи оценили и тренировку певицы, и одобрение боксера.

- Офигеть! Вам сам GGG ответил. Бросайте музыку занимайтесь боксом.

- Анна тренируется! Чтобы от фанатов отбиваться?

- Теперь с одного удара хейтера в нокаут отправишь!

- Anna Sedakova VS Conor Macgregor. Ждем.

Анна Седокова – украинская певица, бывшая участница поп-трио "ВИА Гра".

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