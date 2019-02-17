Геннадий Головкин одобрил боксерские данные экс-участницы "ВИА Гра"
Анна очень быстро ему ответила.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин оценил профессиональный боксерский уровень известной певицы Анны Седоковой, сообщает Zakon.kz.
Анна с удовольствием занимается боксом и делится результатами в Instagram. В комментарии к Седоковой пришла мировая звезда спорта казахстанский боксер Геннадий Головкин: "Так держать". Анна очень быстро ответила: "Спасибо, пойду позанимаюсь. Потом буду видео выставлять. А то стыдно перед тобой будет".
Пользователи оценили и тренировку певицы, и одобрение боксера.
- Офигеть! Вам сам GGG ответил. Бросайте музыку занимайтесь боксом.
- Анна тренируется! Чтобы от фанатов отбиваться?
- Теперь с одного удара хейтера в нокаут отправишь!
- Anna Sedakova VS Conor Macgregor. Ждем.
Анна Седокова – украинская певица, бывшая участница поп-трио "ВИА Гра".
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