Бывшая солистка трио "Виа Гра" стала экстрасенсом

Экс-солистка украинского музыкального коллектива Надежда Грановская переквалифицировалась в экстрасенса, сообщает Zakon.kz.

С 2022 года Грановская живет в Европе. С этого времени она отказалась от музыкальной карьеры. Посты и видеоролики на странице в Instagram выкладывает под фамилией супруга.

В "шапке" профиля у артистки отсутствует какое-либо упоминание о профессиональном прошлом певицы. Сейчас там значатся темы:

осознанность;

экстрасенсорика;

божественные практики.

Со слов артистки, в 2006 году она начала писать стихи. Тогда и осознала, что стихи "возникали из пространства, к которому она автоматически подключалась".

"Через призму жизненного и мистического опыта рождались пророческие, кармические строки. Тогда я и не подозревала, что это было обучение высшими силами того, что проявляется через меня сейчас – божественные послания", – написала Грановская.

Надежда с удовольствием раздает советы и общается с подписчиками в комментариях на русском языке. Подписчики Грановской убеждены, что мода на экстрасенсорику не уходит.

"К подобным практикам нередко обращаются люди, которые устали от популярности, то есть бывшие звезды", – поддержали они в комментариях новое направление певицы.

Стоит ли отмечать, что хейтеры напротив не стали ограничивать себя в изощренных комментариях, коих на самом деле больше, чем восторженных.

В начале месяца, имеющие непосредственное отношение к проекту "Виа Гра", братья Меладзе вернулись в Instagram.