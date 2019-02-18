С Есенбаева требуют алиментов 1,5 млрд тенге, хотя он полностью содержит детей

Отец выплачивает матери алименты в размере 1/2 всех доходов, в то время как дети находятся на полном его обеспечении.

Как мы уже писали, с 2017 года в СМИ не утихает скандальная история "олигарха" Малика Есенбаева и его сожительницы, "жертвы" Юлии Есенбаевой (Новожиловой). Сегодня история "Есенбаевых", имеющих трех совместных несовершеннолетних детей, получила свое продолжение, по этому поводу отец детей дал подробный комментарий, сообщает Zakon.kz.

Юлия Новожилова, ранее никогда не работавшая, в настоящее время является владелицей дорогостоящих объектов: квартиры и жилого дома в Алматы, а также совладелицей таунхауса в Испании, право на долевую собственность которого, по словам Есенбаева, было получено мошенническим путем. В настоящее время, как утверждает отец детей, она "незаконно" сдает его в аренду.

В соответствии с решением суда, отец выплачивает матери алименты в размере 1/2 всех доходов, в то время как дети находятся на полном обеспечении отца.

Между тем, Юлия Новожилова инициировала новое судебное разбирательство о разделе совместного имущества. Судом было вынесено решение - оставить иск без рассмотрения, так как в ходе судебных разбирательств было установлено, что предмет спора - совместно нажитое имущество - отсутствует. С вынесенным решением Новожилова согласилась - она не обжаловала данный судебный акт. Но на этом бывшая сожительница не остановилась.

22 ноября 2018 года от ее представителя поступило заявление об определении задолженности по алиментам должника с проданного им жилого дома. 28 ноября по ходатайству бывшего судьи Н. Танибергена, частный судебный исполнитель (ЧСИ) Айдын Кайдаров с приложением непонятно откуда и кем полученных копий договоров, определяет задолженность отца по выплате алиментов на детей за 16 месяцев в размере 173 млн тенге, при этом отец продал свое жилье в рассрочку, чтобы приобрести другое жилье и направить полученные средства на содержание детей.

Согласно разъяснению Департамента по исполнению судебных актов Министерства юстиции РК касательно взыскания алиментов с денежной суммы от реализации имущества, которое было дано 27 декабря 2018 года, говорится, что "перечень видов заработной платы и иного дохода, утвержденный приказом министра юстиции, из которых производится удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей, предусматривает виды ежемесячных доходов, на которые обращается взыскание (заработная плата, денежное вознаграждение, содержание), а также разовые доплаты к зарплате, премии и так далее. При этом сумма, полученная при совершении сделки по реализации принадлежащего родителю жилья, заключенному не в предпринимательских целях, не относится к ежемесячным выплатам и в указанный перечень не включена".

Из данного ответа следует, что при продаже жилья родителем (отцом) данные суммы не являются доходом, с которого должны удерживаться алименты. Незаконное постановление ЧСИ было обжаловано, но в судебном процессе по рассмотрению данного иска суд проигнорировал разъяснение уполномоченного органа - Департамента по исполнению судебных актов Министерства юстиции.

В итоге Алмалинский районный суд отказал в удовлетворении искового заявления отца и вынес решение, которое ничем не мотивировано. В нем не был отражен ни один из приведенных доводов, поэтому была подана апелляционная жалоба в Алматинский городской суд на данное решение.

Следует отметить, что ЧСИ Кайдаров определил еще дополнительный размер задолженности отца по алиментам, но теперь уже в сумме 1,3 млрд тенге. И это всего лишь за два месяца оплаты алиментов. За основу снова взято ходатайство экс-судьи Танибергена со ссылкой на выписки по банковским счетам о движении денег с 2017 года по настоящее время, в то же время как банк выдал выписки со дня возбуждения исполнительного производства, а именно с 20.11.2018 г. Таким образом, якобы "долг" 1,3 млрд тенге рассчитан на сфальсифицированной информации.

Также непонятно, как ЧСИ Кайдарову удалось представить полученные и возвращенные в качестве займа деньги, как якобы доход родителя? Согласно письма Министерства финансов, заемные деньги никак не могут рассматриваться в качестве дохода.

Отец вновь обратился в Алмалинский районный суд за защитой своих прав и представил документы, подтверждающие его ежемесячные расходы на содержание детей - 2,4 млн тенге на одного ребенка.

Сегодня идут процесс реформирования судебной системы страны и аттестация судебного корпуса, которые, как надеется М. Есенбаев, очистят судебную власть от непрофессионализма и мздоимства.

Будем следить за дальнейшим развитием событий.

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