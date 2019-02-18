Задержан подозреваемый в убийстве супружеской пары в Шымкенте

Признательные показания нашли свое подтверждение изъятыми вещественными доказательствами.

Полицейскими города Шымкент задержан подозреваемый в убийстве супружеской пары, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

"16 февраля текущего года, в результате оперативно-следственных мероприятий сотрудниками полиции г. Шымкент установлен и задержан подозреваемый в двойном убийстве 27-летний житель города Шымкент. Признательные показания нашли свое подтверждение изъятыми вещественными доказательствами. Досудебное расследование продолжается, подозреваемый взят под стражу. Другие сведения в интересах следствия разглашению не подлежат", – сообщили в пресс-службе ДП Шымкента.

В ночь с 5 на 6 февраля 2019 года в Шымкенте в элитном микрорайоне по ул. Байтурсынова, в частном доме, была убита супружеская пара. По словам соседей погибших, супругов застрелили, однако никто не слышал звуков выстрелов.

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