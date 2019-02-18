Пытки над Дианой Ивановой: суд вынес приговор

Мать приговорили к шести годам тюрьмы средней безопасности.

В Алматы вынесли приговор матери Дианы Ивановой, которая систематически подвергала 14-летнюю дочь пыткам, передает Zakon.kz.

Ее приговорили к шести годам тюрьмы средней безопасности.

- Суд также вынес три частных постановления МПС города Алматы Ауэзовского района за то, что полиция и участковый не принимали никаких мер. Вынесли частное постановление в отношении следствия, которое вело дело в отношении бабушки Лидии Ивановой. Суд оценил нанесенные побои как тяжкий вред здоровью. Она должна пойти по 106 статье, если этого добьется следствие. Третье постановление было вынесено в адрес Департамента образования Ауэзовского района в отношении органов опеки и попечительства. Неоднократно учителя, завуч и директор школы жаловались и обращались, что ребенок приходит с травмами, но работы никакой проведено не было, - сказала глава фонда "НеМолчиKz" Дина Смаилова.

Приговор был вынесен на основании статей 106 ч.2 п.11, 107 ч.2, п.8, 140 ч.2 УК РК.

- Лично от себя могу сказать, что приговором мы не довольны. Данное преступление можно оценить как пытки, но у нас в законе такой статьи нет, чтобы квалифицировать как пытки в условиях дома. Девочка находилась в полной зависимости от матери, была изолирована от общества, не могла избавиться от пыток. У нее были раны, которые гноились, и побои наносились снова, - заключила Дина.

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Над Дианой Ивановой издевались несколько лет. У девочки-инвалида из Алматы, над которой издевались родная мать и бабушка, в 2018 году появилась семья и крыша над головой. Ребенка забрала к себе жительница Капчагая. Женщина была шокирована судьбой 13-летней девочки. По сообщению новой семьи Дианы, ее биологическая мать жестоко избивала дочку. Вся страна узнала о ребёнке еще семь лет назад. Тогда Диану едва не убила бабушка. Внучку она колотила по голове костылем, из-за чего девочка оказалась в реанимации. В результате издевательств, у Дианы был сломан нос, рука, выбиты суставы в коленях, девочка осталась практически без губ и с оторванным ухом.

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