Когда завершится учебный год в Казахстане и начнется итоговая аттестация

Государственные выпускные экзамены проводястя с 28 мая по 30 июня 2019 года.

Министр образования и науки РК подписал приказ от 1 февраля 2019 года "О завершении 2018-2019 учебного года и проведении итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования", сообщает Zakon.kz.

Так, определены следующие сроки завершения учебного года:

- учебные занятия в организациях среднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности - 25 мая 2019 года;

- итоговые выпускные экзамены 9 (10) классов - с 27 мая по 6 июня 2019 года, государственные выпускные экзамены - с 28 мая по 30 июня 2019 года.

Итоговая аттестация для обучающихся 9 (10) классов проводится в следующие сроки:

- устный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература, иностранный язык (английский, французский, немецкий), информатика) - 27 мая 2019 года;

- устный экзамен по казахскому языку в школах с русским, узбекским, уйгурским и таджикским языками обучения и устный экзамен по русскому языку в школах с казахским языком обучения - 30 мая 2019 года;

- письменный экзамен по родному языку и литературе (по языку обучения) (сочинение - для обучающихся школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла, диктант - для остальных) - 3 июня 2019 года;

- письменный экзамен по математике - 6 июня 2019 года.

Итоговая аттестация для обучающихся 11 (12) классов проводится в следующие сроки:

- письменный экзамен по родному языку и литературе (язык обучения) - 28 мая 2019 года;

- тестирование по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, литература, иностранный язык (английский, французский, немецкий), информатика) - 31 мая 2019 года;

- тестирование по казахскому языку в школах с русским, узбекским, уйгурским и таджикским языками обучения и тестирование по русскому языку в школах с казахским языком обучения - 31 мая 2019 года;

- письменный экзамен по алгебре и началам анализа - 4 июня 2019 года;

- устный экзамен по истории Казахстана - 7 июня 2019 года.

Повторная итоговая аттестация обучающихся проводится с 10 по 30 июня 2019 года.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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