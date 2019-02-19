"Шарф был весь в крови". Известны подробности найденного на морозе младенца

Сейчас она получает комплексное лечение.

Жительнице поселка Тургень Алматинской области подбросили младенца. Она обнаружила пакет на заборе собственного дома. Внутри был новорожденный, завернутый в легкий платок. "Скорая" тут же доставила девочку в районную больницу. Сейчас она находится в реанимации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Первый канал Евразия".

Сауле Дуйсенова запомнит этот день на всю жизнь. Она вышла во двор и обнаружила на заборе своего дома броский красный пакет. Из него доносился еле слышный писк. Того, что в целлофане может оказаться ребенок, она не ожидала.

- Занесла домой, поставила и начала открывать. И оттуда - рука ребенка. Я испугалась, начала дальше открывать. Шарф был весь в крови, потому что ребенок новорожденный, - рассказала жительница поселка Тургень Сауле Дуйсенова.

Подкидышем оказалась новорожденная девочка. При ней не было ни записки, ни документов. Ребенок был укутан в тонкий летний платок. Женщина сразу же вызвала "скорую". Фельдшер перерезал пуповину и отвез ребенка в районный роддом. Медики говорят, найди ее на несколько минут позже, девочку могли не спасти.

- Ребенок был переохлажденный, гипотермия тяжелой степени, температура 32. Конечно, была синюшность носогубных треугольников. Ребенок мог погибнуть от переохлаждения, - сообщил фельдшер скорой помощи Айбек Ширинов.

В районном родильном доме Иссыка, куда доставили малышку, ее осмотрели и поместили в реанимацию. Помимо переохлаждения у девочки обнаружили врожденные инфекции. Сейчас она получает комплексное лечение.

- В отделение реанимации новорожденных поступил ребенок с весом 2500, ростом 49 см. Ребенок был сразу переведен к нам в отделение, был согрет, создан лечебно-охранительный режим, температура поднялась до нормы. Сейчас состояние ближе к удовлетворительному, - рассказала врач-педиатр Есикского роддома Айнаш Исмаилова.

Девочка "родилась в рубашке", считают очевидцы. Медики дают положительные прогнозы, а мать-кукушку, между тем, разыскивают правоохранительные органы.

- Сотрудниками полиции организованы оперативно-розыскные мероприятия по установлению матери найденного ребенка. По указанному факту также проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей 119 Уголовного законодательства Казахстана "Оставление в опасности", - сообщил официальный представитель областного ДП Ернар Сайдильдин.

Сейчас малышка находится в районном роддоме Иссыка. Медики уже дали ей символичную фамилию – Таубалды. После оформления всех документов и получения необходимого лечения девочка будет переведена в Дом ребенка, где и будет решаться ее судьба.

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