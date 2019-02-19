Абаев о новых правилах для журналистов: Мне необходимо ваше мнение

Новые пункты в правилах, по заверению министра, не окончательны и могут быть пересмотрены.

Министр информации и коммуникаций в кулуарах правительства ответил на вопросы представителей СМИ относительно возможных поправок в правила аккредитации журналистов, передает Zakon.kz.

Объясняя новые пункты в правилах аккредитации (например, собственником СМИ либо редакцией подается заявление за подписью главного редактора либо собственника СМИ по форме), Даурен Абаев отметил, что сегодня журналисты, придя на одно мероприятие в госорган, этим не ограничиваются.

"Сейчас поступает достаточно много жалоб, когда журналисты заходят на одно мероприятие в рамках госорганов, а потом ходят по нескольким кабинетам. Такие вещи, в принципе есть внутренний регламент, они не очень допустимы. Мы готовы это тоже обсуждать. В том числе и разного рода поправки тоже рассматриваем. Вы же понимаете, по кабинетам ходить, когда люди работают, есть же правила элементарной рабочей этики. Необходимо сделать запрос. Мы обязаны отвечать. Госорганы обязаны отвечать, это не право, это их обязанность. В течение определенного времени. Если вы его встретили в коридорах, вы можете спросить, но входить в кабинеты, когда человек делает какие-то рабочие процессы, это, наверно, недопустимо и не очень правильно", - сказал министр.

Далее он озвучил еще одну причину: журналисты, уже не работающие в данном издании, продолжают использовать аккредитацию.



Абаев напомнил журналистам о поправках в закон о СМИ, которые также активно обсуждали в журналистской среде.

"Два года назад здесь же вы переживали, что новые поправки в закон "О средствах массовой информации" как-то ограничат вашу работу. Вы же с этим вообще не столкнулись", - сказал глава МИК.

Он добавил, что новые правила аккредитации опубликованы для того, чтобы все заинтересованные высказали свои замечания, претензии, пожелания. После обработки и приведения к единым выводам правила будут опубликованы еще раз.

"Вам не о чем беспокоиться... ...Мне необходимо ваше мнение. У вас сейчас такой эмоциональный фон - я понимаю. Это все делается в режиме онлайн. Вы же все это увидели, потому что мы это опубликовали этот приказ для обсуждения. Вы обсуждаете у себя. Аргументируйте и ответьте нам", - сказал министр.

Обсуждая новые пункты в правилах он согласился, что некоторые требуют переформулировки, какие-то будут исключены.

"Правила так называемого модератора - мы скорее всего исключим. Потому что я понимаю, и вы должны понимать, что это все готовят люди, а люди могут ошибаться... ...Формулировки надо тоже отработать (от ред.: по вопросу нехватки мест)...", - ответил на вопросы журналистов спикер.

Также будет переделан пункт об обязательном предоставлении документа, оговаривающего договорные отношения с работодателем.

Даурен Абаев не исключает, что, если одобрят заявку журналистов на проведение мирного митинга по предлагаемым поправкам в правила аккредитации, он посетит его.

"Если митинг будет, я приду. И постараюсь там объяснить, кто не понял того, что я сейчас объяснил", - сказал министр.

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