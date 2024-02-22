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Законодательство РК

Балаева подробно рассказала о новых правилах для блогеров

Как казахстанские блогеры должны будут обозначать рекламные посты Фото: pxhere
Блогеров в Казахстане обязали маркировать рекламу в постах. Подробно о новых правилах рассказала министр культуры и информации Аида Балаева, сообщает Zakon.kz.

С обращением к общественности Балаева выступила 22 февраля 2024 года, разместив публикацию на странице в Facebook.

Глава Минкультуры напомнила, что 10 июля 2023 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе".

В целом, по ее словам, документ направлен на формирование в Казахстане безопасной онлайн-среды. Одним из ключевых правовых механизмов, отраженных в законе, является обязательство по маркировке онлайн-рекламы.

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Маркировка онлайн-рекламы: утверждены правила
"Изученный нами международный опыт показывает, что ведущие страны отмечают важную роль онлайн-рекламы и механизмов ее трансляции на онлайн-платформах, а также предусматривает требования, направленные на повышение прозрачности онлайн-рекламы", – подчеркнула Аида Балаева.

В продолжении министр отмечает, что правила прошли положительную оценку на предмет воздействия на бизнес и всецело основаны на текущей практике, распространенной в онлайн-сегменте Казахстана.

"Формируя данные правила, мы опирались на опыт медиа-субъектов, самостоятельно маркирующих контент, размещаемый на коммерческой основе. Мы, в свою очередь, выступаем за расширение этой здоровой тенденции на все онлайн-пространство Казахстана", – заявила глава ведомства.

Теперь в соответствии с правилами маркировке подлежит онлайн-реклама, размещаемая инфлюенсерами (блогерами) на коммерческой или договорной основе.

Для маркировки в начале или в конце публикации необходимо указать одну из следующих формулировок, активно использующихся в онлайн-среде:

  • "жарнама";
  • "жарнамалық материал";
  • "серіктестік материал";
  • "демеушілік материал";
  • "жарнама құқығында";
  • "демеушімен төленген";
  • "PR құқығында";
  • "реклама";
  • "рекламный материал";
  • "партнерский материал";
  • "спонсорский материал";
  • "на правах рекламы";
  • "оплачено спонсором";
  • "на правах PR".

Примечательно:

"Маркировать социальную рекламу (направленную на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей некоммерческого характера) и рекламу, размещенную на сервисе обмена мгновенными сообщениями (мессенджеры), не нужно".

В заключение Балаева акцентировала внимание на том, что правила начнут действовать 2 марта 2024 года.

Подробнее ознакомиться с законом об онлайн-платформах и онлайн-рекламе можно, перейдя по ссылке.

Одним из важных новшеств закона является обязательство онлайн-платформ переводить свой интерфейс на казахский язык, а также предусматриваются вопросы защиты персональных данных, подачи жалоб пользователями, модерации контента на онлайн-платформах, права и обязанности пользователей соцсетей и инфлюенсеров (блогеров).

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