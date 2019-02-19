Актеры популярного сериала "Перекресток" снова встретились в новом фильме

Детективная психологическая драма повествует о судьбах людей, переживших 90-е.

Полнометражный игровой фильм "Досье тамады" собрал актеров, игравших главные роли в известном казахстанском сериале 90-х годов "Перекресток", передает Zakon.kz.

По сюжету, на день рождения богатого бизнесмена Ахана в гости приходят старые друзья. Всех их объединяет криминальное прошлое, события 90-х годов, связанные с рейдерством и захватом бизнеса. Ахан сам по себе дерзкий, не признающий авторитетов мужчина средних лет, приглашает провести свой праздник тамаду Жанабая. Но вскоре выяснится, что его появление в доме Ахана неслучайно.

"Сценарии пишу для сериалов обычно. В 2018 году попросили написать комедию, начал работать, но проект закрылся. А запал у меня как у сценариста уже появился, не мог остановиться. Дописал одну комедию, потом приступил к другой комедии, чтобы самому ее реализовать. Потом я почувствовал необходимость написать драму, сделал короткий синопсис и забыл про него. Через несколько дней в новостях прочитал реальную историю об одном "подарке", который один человек сделал сам себе в день своего 50-летия. Так я вдохновился на эту историю", - рассказал Бейбарс Джуманиязов.

В фильме задействованы опытные актеры. История фильма начинается в 90-е годы, и все актеры получили свою известность как раз в то время. Венера Нигматулина, Гани Кулжанов, Адил Есенбулатов, Анастасия Темкина играли вместе главные роли в очень популярном в 90-е казахстанском сериале "Перекресток". Сауле Рахмедова – победительница первых конкурсов красоты "Мисс Алма-Ата" и "Мисс Казахстан". Их лица знакомы сегодня всем, чье детство, юность и зрелость пришлись на 90-е годы.

"Были предварительные работы, конечно. Но актеры- настоящие профессионалы, в какой-то мере скорее от них была помощь в мою сторону как режиссеру-дебютанту, нежели мои замечания им. Все учитывалось, практически все актеры импровизировали в кадре, старались добавить свои собственные реплики. Что-то из таких импровизаций осталось в финальном монтаже", - рассказал Бейбарс Джуманиязов, для которого это первый фильм в качестве режиссера.

Казахстанский фильм "Досье тамады" балансирует на грани между жанровым кино и арт-хаусом, это и фестивальное, и так называемое "коммерческие" кино. Интересно, что рабочее название фильма "Сарабанда", связанное с произведением Г.Ф. Генделя.

"Изначально планировал оставить это название, но в процессе написания сценария решил не ставить свою работу в сравнение с картиной Ингмара Бергмана "Сарабанда". У нас все-таки другая история. Мы стремились показать, что амбиции людей в молодом возрасте не всегда ведут их в правильном направлении. Тем не менее, в фильме мы не даем моральную оценку героям", - добавил Бейбарс Джуманиязов.

Альберт Ахметов

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