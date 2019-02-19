Что показала проверка яиц на алматинских рынках

За выявленные нарушения привлечены к административной ответственности 6 субъектов предпринимательства с наложением штрафов на сумму 145 500тг.

Департаментом охраны общественного здоровья Алматы на постоянной основе в рамках профилактического контроля и надзора проводится мониторинг безопасности пищевой продукции, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДООЗ мегаполиса.

В ходе мониторинга проводится плановый закуп продукции, реализуемой потребителю, а также проверка поступившей информации о появлении на рынке несоответствующей продукции, в том числе по жалобам и обращениям потребителей.

В отношении качества и безопасности яиц мероприятия проводятся с декабря прошлого года. Всего закуплено 16 проб куриных яиц отечественного производства, из них по результатам экспертизы несоответствие по микробиологическим показателям безопасности не установлено, в 8-ми пробах установлено несоответствие по маркировке. За выявленные нарушения привлечены к административной ответственности 6 субъектов предпринимательства с наложением штрафов на сумму 145 500 тг.

Синтетических яиц на объектах торговли города не обнаружено.

Мероприятия по выявлению и пресечению обращения несоответствующей продукции продолжаются. Жителям города Алматы при покупке пищевых продуктов рекомендуется обращать внимание на маркировку продуктов, при сомнении в качестве – запросить документы, подтверждающие их качество и безопасность. При выявлении в реализации несоответствующей продукции информировать территориальные управления охраны общественного здоровья или непосредственно Департамент по городу Алматы.

Ранее стало известно, что в Усть-Каменогорске появились странные куриные яйца. Видеозапись опубликовали на странице "oo_osa_semey_vko" в Instagram.

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