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Рассылку о 100 тысячах тенге многодетным назвали фейком, но с одним уточнением

В акимате Астаны прокомментировали рассылку о выплате крупных сумм многодетным семьям.

Фото : Shtepia e Teknologjise19 февраля 2019, 18:16

В соцсетях распространяется сообщение о том, что многодетным матерям к 8 марта будет выплачена материальная помощь в размере 100 тысяч тенге. Правда это или фейк, выяснял Sputnik Казахстан.

В анонимной рассылке сообщается, что к 8 марта многодетным матерям, обладательницам подвесок "Күміс алқа" и "Алтын алқа", а также женщинам с орденом "Ана даңқы" 1-й и 2 степеней, в отделении "Казпочты" выплатят по 100 тысяч тенге.

За разъяснением жители столицы обратились в акимат Астаны, который, к слову, в последнюю неделю проводил День открытых дверей и встречи с гражданами по различным вопросам.

"Информация недостоверная, таких выплат к 8 марта не предполагается", - сообщили в управлении занятости и социальной защиты Астаны.

Выяснилось, что подобную рассылку получили также жители других городов.

Несмотря на то, что рассылка является недостоверной, она основана на реальном заявлении акима Шымкента.

В пятницу, 15 февраля, аким третьего мегаполиса страны Габидулла Абдрахимов сообщил, что в Шымкенте создан Центр поддержки многодетных матерей, и с 1 марта проезд в общественном транспорте сделают бесплатным для женщин, награжденных подвесками "Күміс алқа" и "Алтын алқа", орденами "Ана даңқы" и матерей-героинь.

"Это будет своего рода подарком к Международному женскому дню", – подчеркнул аким Шымкента.

Также с августа в Шымкенте планируют увеличить помощь малообеспеченным многодетным семьям с 25 тысяч до 100 тысяч тенге.

Таким образом, несколько предложений Габидуллы Абдрахимова по поддержке многодетных матерей легли в основу общеказахстанской фейковой рассылки.

Стоит отметить, что распространяемая в социальных сетях и мессенджерах информация может оказаться фейком, если:

- нет упоминания конкретного населенного пункта или даты;
- источник информации неизвестен, нет ссылок на документ, закон, указ и т. д.;
- нет подтверждения в официальных органах;
- нет упоминания факта в СМИ.


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