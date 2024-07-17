Почти 15 тысяч тенге на каждого ребенка: названы размеры пособий многодетных казахстанцев
В Минтруда и соцзащиты населения РК 17 июля напомнили, что на данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие четыре и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.
Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2024 году составляют:
- с 4 детьми – 16,03 МРП, или 59 183 тенге;
- с 5 детьми – 20,04 МРП, или 73 988 тенге;
- с 6 детьми – 24,05 МРП, или 88 793 тенге;
- с 7 детьми – 28,06 МРП, или 103 598 тенге;
- с 8 и более детьми – по 4 МРП, или по 14 768 тенге на каждого ребенка.
В ведомстве отметили, что с 1 января текущего года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 7%.
"В этом году на выплату государственного пособия многодетным семьям предусмотрено 474,8 млрд тенге", – уточнили в пресс-службе МТСЗН РК.
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18 июня в Минтруда Казахстана сообщили, что более 196 млрд тенге получили многодетные семьи в виде пособий с начала 2024 года.