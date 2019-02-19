Байбек встретился с многодетными матерями

Обсуждались вопросы повышения размеров социальных пособий, улучшения жилищно-бытовых условий, трудоустройства и обеспечения детей местами в детсадах.

Аким Алматы встретился с многодетными матерями, лично заслушав все вопросы и предложения, а также рассказал о мерах социальной помощи, выработанных на городском уровне для поддержки малообеспеченных семей мегаполиса, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города Алматы.

Ранее аналогичные встречи были проведены во всех районных акиматах, по итогам которых были собраны и проанализированы все поступившие предложения. Среди них вопросы повышения размеров социальных пособий, улучшения жилищно-бытовых условий, трудоустройства и обеспечения детей местами в детсадах и др.

"По поручению Главы государства работает правительственная рабочая группа и все предложения, озвученные на наших встречах, они будут также проанализированы и учтены. Помимо этого на городском уровне мы разработали конкретные механизмы поддержки многодетных матерей. Часть из них уже были озвучены на внеочередной конференции партии "Нұр Отан". К примеру, будет рассмотрена возможность для нуждающихся многодетных семей, имеющих четырех и более несовершеннолетних детей субсидировать оплату первоначального взноса на приобретение жилья", - сказал Бауыржан Байбек.

Среди озвученных мер по комплексной поддержке малообеспеченных многодетных семей также можно отметить планируемое увеличение адресной социальной помощи на возмещение затрат по обучению на дому детей-инвалидов и единовременной социальной помощи при наступлении трудной жизненной ситуации.

Кроме того, Бауыржан Байбек ранее поручил проработать вопрос компенсирования затрат на детский сад для многодетных малоимущих семей начиная со второго ребенка. Пересматриваются объемы и перечень адресных компенсационных выплат многодетным семьям по коммунальным услугам, включая затраты на установку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения.

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С учетом того, что многодетные семьи, зачастую нуждаются в юридической и психологической консультации, реабилитационной помощи, в ближайшее время будет запущен городской проект "Бақытты отбасы" с созданием одноименного центра многодетных матерей. Это будет сервисный центр по принципу одного окна, где могут быть трудоустроены сами же многодетные матери.

Акиматом Алматы также рассматривается возможность увеличения социальных рабочих мест для малообеспеченных семей и организации бесплатных краткосрочных курсов с выплатой стипендий.

Стоит отметить, что ранее Бауыржан Байбек предложил отказаться от ряда неприоритетных расходов в Алматы. По словам главы города, для принятия решений социального характера акимат Алматы совместно с членами фракции партии "Нұр Отан" на постоянной основе ведет ревизию расходов бюджета, проводится оптимизация. При этом сэкономленные средства, как и раньше, будут распределены согласно социальным приоритетам, определяемым на основе обращений граждан. Это, как правило, создание новых рабочих мест, расширение спектра поддержки социально-уязвимых слоев населения, прежде всего, многодетных матерей, решение других задач социального характера.

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