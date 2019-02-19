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Движение на автодороге "Алматы-Усть-Каменогорск" возобновлено

Из-за непогоды отдельные участки автодороги пока остаются закрытыми.

Фото : Департамент полиции Алматинской области19 февраля 2019, 18:46

Движение транспортных средств на автодороге "Алматы-Усть-Каменогорск", в районе города Ушарала, возобновлено, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

Но из-за непогоды отдельные участки автодороги пока остаются закрытыми.

17 февраля в полиции просили водителей воздержатся от поездок на время непогоды.

Также, полиция алматинской области напоминает об осторожности и внимательности на зимней дороге.


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