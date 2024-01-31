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Закрыто движение на участке автодороги Алматы – Ташкент – Термез

Закрыто движение на участке автодороги Алматы – Ташкент – Термез pixabay
Из-за непогоды закрыто движение на участке автодороги Алматы – Ташкент – Термез, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает "КазАвтоЖол", с 18:30 в связи с ухудшением погодных условий ограничено движение для грузового и общественного автотранспорта на автомобильной дороге А-2 Алматы – Ташкент – Термез", км 59 (с. Жанакурлыс) – км 143 (граница Жамбылской области).

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на февраль 2024 года. В феврале на большей части страны средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°, около нормы – в Восточно-Казахстанской области, в юго-восточной половине Алматинской и Жетысуской области, в горных, предгорных районах Туркестанской, Жамбылской и Абайской областей.

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