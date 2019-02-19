Snoop Dogg опубликовал в Instagram видео с Aktau Open Fest

Видео уже набрало больше двух миллионов просмотров.

Американская звезда хип-хопа Snoop Dogg опубликовал на своей Instagram-странице видео с урбан-фестиваля Aktau Open Fest. На кадрах два украинских баскетболиста пытаются выполнить трюк с мячом, но неудачно и один из них падает, сообщает Zakon.kz, со ссылкой на ЛАДА.kz.

Видео, опубликованное Snoop Dogg, было снято в 2014 году во время проведения урбан-фестиваля Aktau Open Fest. В идеале украинский данкер (баскетболист, исполняющий трюки с мячом) должен был забросить мяч в корзину в прыжке, пролетев через голову напарника и автомобиль. Однако, выполнить задуманное в совершенстве у игрока не получилось. И он упал. Неудачный трюк известный американский рэп-исполнитель Snoop Dogg прокомментировал так: "White Men Can't Jump" (Белые люди не умеют прыгать). Это отсылка к известной американской спортивной комедии с Уэсли Снайпсом и Вуди Харрельсоном в главных ролях.



В 2017 году кусочек видео опубликовал на своей странице баскетболист Шакил О’Нил. Позже на своей странице его выложил и президент международной спортивной организации, проводящей бои по смешанным единоборствам UFC Дан Уайт.

Видео уже набрало больше двух миллионов просмотров.

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