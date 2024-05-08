Сергей Лазарев опубликовал шуточное видео с повзрослевшей дочерью

41-летний известный российский певец Сергей Лазарев порадовал поклонников новым видео, которое за сутки набрало свыше одного миллиона просмотра, сообщает Zakon.kz.

7 мая певец на своей странице выложил видео с отдыха в Турции. На кадрах его дочь прыгает в бассейн.

"Анечка в этом видео, как снег в мае", – пошутил Лазарев над погодой в Москве, где выпал снег.

Видео набрало 1,1 млн просмотров, сотни комментариев и множество лайков.

Примечательно, что Лазарев долгое время скрывал от общественности рождение сына. Дочь же экс-участник поп-группы Smash!! не стал прятать от публики.

Ранее сообщалось, что певец с детьми отдыхает в Турции. Исполнитель хита "Это все она" рассказал, что совмещает гастрольный тур с семейным отдыхом.