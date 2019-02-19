Психологи высказали свое мнение о шестилетках в школе

Они утверждают, что отдавать детей в этом возрасте в школу еще рано. С физиологической стороны у ребенка еще не сформировались определенные участки мозга.

Родителей будущих первоклашек не на шутку обеспокоила новая норма в законе об образовании. О приеме детей в 1 класс с 6 лет. Вроде, и отдать ребенка на учебу можно позже, но что делать, если в детский сад шестилеток уже отказываются принимать? Родители, учителя и детские психологи высказали свое мнение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

В этом году первый звонок в первый раз прозвенит для всех детей, которым исполнилось 6 лет. Это нововведение если не испугало родителей, то сильно взволновало. Представить маленького Санжара за партой, его мама и папа пока не готовы.

"Мы изначально с мужем решили, что ребенка отдавать будем в 7 лет, так как я считаю, что мой сын не готов идти в школу. И не только потому, что, может быть, не совсем знает все цифры и буквы. Но, потому что, я вижу, что он очень активный, и ему будет трудно сидеть на уроках. Все-таки, школа требует усидчивости. То есть, ребенок будет постоянно сидеть по 45 минут", - рассказывает жительница города Самал Тауекелова.

Сильно озадачила Самал и невозможность посещать детский сад. Мальчиков и девочек, которым исполнилось 6 лет, стали настоятельно просить покинуть дошкольное учреждение.

"Согласно приказу министерства образования о типовых правилах деятельности дошкольных организаций гласит, что ребенок, зачисленный в дошкольную организацию на весь учебный год, не может быть отчислен в середине учебного года", - объясняет заместитель директора департамента дошкольного и среднего образования МОН РК Зейнеп Максутова.

Выходит что по закону, детей, которым уже исполнилось 6 лет, в новом учебном году не примут в детский сад. А еще выяснилось, что, если к началу учебного года, ребенку не исполнилось полных 6 лет, то садиться за парту в 5 - не придется. В министерстве образования добавили - право выбора в этом случае, сохраняется за родителями. Психологи же утверждают, что в 6 – это рано! С физиологической стороны у ребенка еще не сформировались определенные участки мозга.

"Я очень много знаю случаев, когда ребенка отдают раньше времени в школу. Он потом уже не проявляет инициативы, потому что считает, что он всегда отстает, всегда всех хуже, всегда слабее. И это формирует определенные личностные качества: неуверенность, низкую самооценку, которые влияют на всю его последующую жизнь", - считает детский и женский психолог Асия Фазылова.

И все же, согласно статистике, каждый год 1 сентября первоклассниками становятся дети, которым по 6 лет. Таких больше половины.

Педагог с тридцатилетним стажем Алия Байгазинова утверждает, что к детям разного возраста нужен особый подход.

"Я считаю, что когда принимают документы в 1 класс, можно отдельно посадить 6-леток и отдельно 7-леток. Тогда бы учителю было бы удобно подбирать материал, подход к этим детям. 6-леткам уже в игровой форме, а 7-леткам более серьезные задания", - говорит учитель начальных классов школы-гимназии №80 Алия Байгазинова.

В министерстве образования сообщили, что норму закона, обязывающую шестилеток идти в 1 класс все-таки изменят. Но добавили, дети прошедшие предшкольную подготовку в детских садах, не смогут пройти ее повторно.

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