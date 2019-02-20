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Во Франции неизвестный ранил ножом нескольких прохожих

Мотивы мужчины пока неизвестны.

Фото : Michel Onfray20 февраля 2019, 01:19

Во французском городе Марселе неизвестный напал с ножом на прохожих, сообщает Reuters.

По данным полиции, мужчина атаковал четырех людей. Двоих он ранил в трамвае, еще двоих — на улице. После того как на место событий прибыли полицейские, нападавший направил на них пистолет. Стражи порядка открыли по злоумышленнику огонь, ранили его и задержали.

По словам властей, инцидент не был террористической атакой. Мотивы мужчины пока неизвестны.

Источник: Lenta.ru

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