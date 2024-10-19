В Германии мужчина напал с ножом на прохожих и ранил несколько человек

В Фалльштедте, в центральной Германии, мужчина напал на прохожих и ранил четырех мужчин в возрасте 18, 66 и 73 лет, а также 48-летнюю женщину, сообщает Zakon.kz.

Как пишет PAZ, пострадавших госпитализировали. По предварительным данным, на них напал 32-летний мужчина, который действовал "без разбора". Пострадавшие подметали тротуар или находились на своих приусадебных участках.

Уточняется, что подозреваемый был задержан, он не оказал никакого сопротивления полицейским. В поле зрения правоохранительных органов мужчина до сих пор не попадал. Обстоятельства происшедшего выясняются.

Ранее, в августе, схожий случай произошел в немецком городе Золингене. Тогда во время фестиваля от ножевого ранения погибли три человека и восемь получили ранения.



