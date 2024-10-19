В Германии мужчина напал с ножом на прохожих и ранил несколько человек
Фото: pixabay
В Фалльштедте, в центральной Германии, мужчина напал на прохожих и ранил четырех мужчин в возрасте 18, 66 и 73 лет, а также 48-летнюю женщину, сообщает Zakon.kz.
Как пишет PAZ, пострадавших госпитализировали. По предварительным данным, на них напал 32-летний мужчина, который действовал "без разбора". Пострадавшие подметали тротуар или находились на своих приусадебных участках.
Уточняется, что подозреваемый был задержан, он не оказал никакого сопротивления полицейским. В поле зрения правоохранительных органов мужчина до сих пор не попадал. Обстоятельства происшедшего выясняются.
Ранее, в августе, схожий случай произошел в немецком городе Золингене. Тогда во время фестиваля от ножевого ранения погибли три человека и восемь получили ранения.
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