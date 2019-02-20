На АНПЗ назначен новый гендиректор

Им стал Шуxрат Данбай.

Шухрат Данбайназначен генеральным директором ТОО "АНПЗ". Прежний руководитель нефтеперерабатывающего завода Галымжан Амантурлин в январе достиг пенсионного возраста и, по некоторым данным, назначен советником генерального директора АНПЗ, передает Zakon.kz со ссылкой на "Ак Жайык"

Шуxрат Данбай родился в 1963 году в Кентау Южно-Казахстанской области. Окончил университет "Кайнар" по специальности "международные экономические отношения"; кандидат экономических наук, доктор делового администрирования (DBA). Возглавлял крупные коммерческие структуры по поставке и переработке нефти, оптово-розничной реализации нефтепродуктов.

Был гендиректором ТОО "Казтоммунай", ТОО "Гелиос", заместителем гендиректора АО "Павлодарский нефтехимический завод" (ПНХЗ), исполнительным директором блока по нефтепереработке и нефтехимии АО НК "КазМунайГаз", гендиректором ТОО "Топливно-энергетический комплекс – Казахстан".

С сентября 2009 года – гендиректор АО "Павлодарский нефтехимический завод" (в марте 2013 г. преобразовано в ТОО "ПНХЗ").

Считается, что при Шуxрате Данбае в 2009-2017 г. г. была проведена масштабная модернизация ПНХЗ. Но во время кризиса с дизтопливом в стране осенью 2017 года на рабочем совещании, где обсуждались вопросы модернизации трёx казаxстанскиx НПЗ, министр энергетики РК Канат Бозумбаев подверг Данбая жёсткой критике. Выяснилось, что на руководимом им ПНХЗ уже несколько недель не работает установка производства водорода, необходимого для выработки дизельного топлива. Тогда виновником скандала признали сварщика, неправильно сварившего шов на трубе, а Шуxрату Данбаю пришлось покинуть пост гендиректора "по собственному желанию".

В последнее время он работал управляющим директором по переработке АО "КазМунайГаз".

Его назначение на должность руководителя АНПЗ напрямую связывают с затянувшейся реконструкцией предприятия, которая сильно отстаёт от графика.

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