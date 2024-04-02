Нового гендиректора назначили в АНПЗ после скандала

В ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" после скандала, который разгорелся в феврале 2024 года, назначили нового генерального директора. Им стал Абзал Досжанов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 апреля стало известно из сайта КМГ:

"По решению общего собрания участников на должность генерального директора ТОО "АНПЗ" назначен Абзал Досжанов".

Абзал Досжанов родился в Атырау. Трудовую деятельность начал в 2006 году на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе в качестве оператора технологических установок и вырос до начальника смены гидрогенизационных процессов.

После повышения квалификации во Французском институте нефти (IFP School) продолжил работу на АНПЗ в должности главного специалиста по технологии группы сопровождения проекта модернизации предприятия. С 2010 года работал в компании KMG International: менеджером по улучшению процессов завода "Петромидия", заместителем директора по производству, первым заместителем генерального директора Rompetrol Petrochemicals, операционным директором Rompetrol Rafinare, руководителем компаний Rominserv и Rompetrol Well Services, первым заместителем гендиректора – главным инженером на нефтеперерабатывающем заводе Rompetrol Rafinare.

С 2023 года и до настоящего времени занимал должность начальника управления нефтепереработки департамента переработки нефти и нефтехимии АО НК "КазМунайГаз".

С января 2024 года должность гендиректора АНПЗ занимал Галымжан Жусанбаев.

А 16 февраля стало известно, что между руководителями Атырауского НПЗ разгорелся скандал. Заместитель гендиректора – главный инженер ТОО "АНПЗ" Адилет Шошанбасов обратился к главе государства. В своем обращении он обвинил генерального директора АНПЗ Галымжана Жусанбаева в неподобающем поведении. 19 февраля гендиректор ответил на обвинения и тоже обратился к президенту РК.

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По результатам работы комиссии АО НК "КазМунайГаз" было принято решение об освобождении от должностей генерального директора ТОО "АНПЗ" Галымжана Жусанбаева и заместителя генерального директора – главного инженера Адилета Шошанбаcова.