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В Сети восхитились суперлунием

В прошлый раз суперлуние можно было наблюдать 21 января, оно совпало с полным затмением Луны.

Фото : Twitter/Instagram20 февраля 2019, 07:29

Пользователи сети во всем мире выкладывают фотографии суперлуния - явления, при котором спутник приближается к Земле на минимальное расстояние. Это произошло в ночь на 19 февраля, передает Lenta.ru.

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Публикация от Anadolugram (@anadolugram) 19 Фев 2019 в 11:18 PST

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Публикация от Сергей Зорин (@zorrko66) 19 Фев 2019 в 8:27 PST

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Публикация от Yury Ivanov (@yury.ivanov.1664) 18 Фев 2019 в 7:40 PST

В прошлый раз суперлуние можно было наблюдать 21 января, оно совпало с полным затмением Луны. Тогда ночное светило приблизилось к земному шару на 357,3 тысячи километров.

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Публикация от Ahmet Bolat (@ahmetbolattt) 19 Фев 2019 в 10:40 PST

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Публикация от Julia Dávila-Lampe (@chaulafanita) 19 Фев 2019 в 9:31 PST

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Публикация от Ева✨Subara✨matreshka_crew_art (@eva_subara) 19 Фев 2019 в 10:40 PST

Расстояние между Землей и Луной колеблется от 357 тысяч километров до 406 тысяч из-за эллиптической орбиты Луны. Чтобы наблюдать явление, полнолуние должно наступить за три дня до или через три дня после того, как спутник будет проходить через ближайшую к Земле точку. В этом году такого больше не будет.


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