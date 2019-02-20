В Сети восхитились суперлунием

В прошлый раз суперлуние можно было наблюдать 21 января, оно совпало с полным затмением Луны.

Пользователи сети во всем мире выкладывают фотографии суперлуния - явления, при котором спутник приближается к Земле на минимальное расстояние. Это произошло в ночь на 19 февраля, передает Lenta.ru.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anadolugram (@anadolugram) 19 Фев 2019 в 11:18 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Зорин (@zorrko66) 19 Фев 2019 в 8:27 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yury Ivanov (@yury.ivanov.1664) 18 Фев 2019 в 7:40 PST

В прошлый раз суперлуние можно было наблюдать 21 января, оно совпало с полным затмением Луны. Тогда ночное светило приблизилось к земному шару на 357,3 тысячи километров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ahmet Bolat (@ahmetbolattt) 19 Фев 2019 в 10:40 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia Dávila-Lampe (@chaulafanita) 19 Фев 2019 в 9:31 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ева✨Subara✨matreshka_crew_art (@eva_subara) 19 Фев 2019 в 10:40 PST

Расстояние между Землей и Луной колеблется от 357 тысяч километров до 406 тысяч из-за эллиптической орбиты Луны. Чтобы наблюдать явление, полнолуние должно наступить за три дня до или через три дня после того, как спутник будет проходить через ближайшую к Земле точку. В этом году такого больше не будет.

A view of the full moon over Russia, Germany on the eve of the #supermoon phenomenon, which occurs when the Moon is at its closest to Earth. Are you ready to enjoy the biggest lunar event this year? pic.twitter.com/r8BMI2UeOl — CGTN (@CGTNOfficial) 19 февраля 2019 г.

A Super Snow Moon, you say? The Super Snow Moon as seen from Redlands on Monday, February 18, 2019. (Photo by Jennifer Cappuccio Maher, Inland Valley Daily Bulletin/SCNG) #supersnowmoon #supermoon pic.twitter.com/n9ARQcgpIh — Jennifer Maher (@JCMaherPhoto) 19 февраля 2019 г.

Full moon ???? over Mount Kinabalu (19.02.2019). Photo not taken by me just sharing this beautiful shot ❤️ #supermoon pic.twitter.com/GVMKZ1BmKM — Pauline Lee (@daisystar83) 19 февраля 2019 г.

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