В Сети восхитились суперлунием
В прошлый раз суперлуние можно было наблюдать 21 января, оно совпало с полным затмением Луны.
Пользователи сети во всем мире выкладывают фотографии суперлуния - явления, при котором спутник приближается к Земле на минимальное расстояние. Это произошло в ночь на 19 февраля, передает Lenta.ru.
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В прошлый раз суперлуние можно было наблюдать 21 января, оно совпало с полным затмением Луны. Тогда ночное светило приблизилось к земному шару на 357,3 тысячи километров.
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Расстояние между Землей и Луной колеблется от 357 тысяч километров до 406 тысяч из-за эллиптической орбиты Луны. Чтобы наблюдать явление, полнолуние должно наступить за три дня до или через три дня после того, как спутник будет проходить через ближайшую к Земле точку. В этом году такого больше не будет.
A view of the full moon over Russia, Germany on the eve of the #supermoon phenomenon, which occurs when the Moon is at its closest to Earth. Are you ready to enjoy the biggest lunar event this year? pic.twitter.com/r8BMI2UeOl— CGTN (@CGTNOfficial) 19 февраля 2019 г.
A Super Snow Moon, you say? The Super Snow Moon as seen from Redlands on Monday, February 18, 2019. (Photo by Jennifer Cappuccio Maher, Inland Valley Daily Bulletin/SCNG) #supersnowmoon #supermoon pic.twitter.com/n9ARQcgpIh— Jennifer Maher (@JCMaherPhoto) 19 февраля 2019 г.
Full moon ???? over Mount Kinabalu (19.02.2019). Photo not taken by me just sharing this beautiful shot ❤️ #supermoon pic.twitter.com/GVMKZ1BmKM— Pauline Lee (@daisystar83) 19 февраля 2019 г.
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