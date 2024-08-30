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Когда казахстанцы смогут увидеть самое крупное суперлуние в 2024 году

Луна, суперлуние, , фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 09:02 Фото: pixabay
Самое крупное суперлуние в этом году можно будет наблюдать на небе 17 октября – в этот день во время полной фазы Луна окажется на минимальном расстоянии от нашей планеты, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали сотрудники Московского планетария.

"17 октября в 05:47 (по времени Астаны) Луна окажется на самом близком расстоянии от Земли в 2024 году – 357 172 км в перигее своей орбиты, а фазу полнолуния примет в этот же день в 16:28", – говорится в сообщении.

Месяцем раньше, 18 сентября, на небе можно будет наблюдать второе по масштабам крупное полнолуние 2024 года, однако в этот день расстояние от Луны до Земли будет больше, чем в октябре.

Суперлунием называют крупное полнолуние, во время которого Луна и Земля находятся на минимальном расстоянии друг от друга (в перигее). В это время визуально Луна кажется на 14% крупнее, чем при прохождении ею самой дальней точки (апогея).

Снимки суперлуния на фоне телевышки Кок-Тобе в Алматы показал казахстанцам известный фотограф Дмитрий Доценко. Кадры Луны над мегаполисом он сделал 19 августа 2024 года.

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