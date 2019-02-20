В Актау обвалилась облицовка жилого дома

Упавшие куски собрали и сложили в кучу.

Очевидцы сняли на видео последствия непогоды. Облицовка дома №17 в 34 микрорайоне, по словам жильцов, не прошла "проверку" ветром, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.

По словам людей, в акимат города они обратились с утра с жалобой на упавшую облицовку. После чего коммунальные службы собрали обломки.

- Тут ходят люди, ездят автомобили, дети идут в школу и из школы возвращаются. Конечно, мы теперь боимся, что остальная часть тоже может упасть кому-то на голову. Что за здания строят у нас в городе, которые рушатся от ветра, - сетуют возмущенные жильцы дома.

В городском акимате обещали прокомментировать данный инцидент позднее.

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