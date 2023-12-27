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Жилой дом загорелся в Актау

Жилой дом загорелся в Актау Фото: скриншот с видео
Горящее здание жилого шестиэтажного дома попало на видео. Как стало известно от пожарных, у здания загорелась обшивка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Мангистауской области.

Кадры горящего здания распространяют в социальных сетях жители Актау. Как видно на кадрах, огонь охватил здание снаружи и горят сразу несколько этажей. У горящего дома собрались жильцы одного подъезда, которые самостоятельно эвакуировались.



В департаменте по ЧС региона рассказали, что пожар начался в 01:22 по местному времени.

"Сообщается о загорании наружной обшивки со второго по шестой этаж. Распространение огня на жилые квартиры не наблюдается. Силами ДЧС эвакуация жильцов не проводилась (жильцы самостоятельно эвакуированы). Пожар локализован в 01:25", – сообщили спасатели.


В 01:31 пожар полностью потушили и ликвидировали. Площадь возгорания составила 170 квадратных метров, спасатели разбирают конструкции обшивки здания.


Накануне стало известно, что крупный пожар вспыхнул в магазине в Кокшетау.

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Мария Мельникова
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