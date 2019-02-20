Об изъятии участков и заброшенных стройках в Алматы высказался Байбек

Вместо ямы на пересечении Аль-Фараби и Назарбаева появится театр балета.

Об изъятии земель в Алматы и заброшенных участках в центре города спросили у акима Алматы во время встречи с населением, передает Zakon.kz.

Жительница Алматы задала вопрос о том, что в мегаполисе есть заброшенные стройки и пустующие участки.

“Напротив "Нурлы тау" участок пустует. Где хозяева?", - задался вопросом горожанин.

"По участкам есть вопрос в целом по стране. В своё время были налоги дешёвые. Люди держали. Теперь, когда подняли в 10 раз налог, многие начинают шевелиться, потому что за пустующий участок не хотят платить. Наша задача, чтобы осваивались эти участки. Любой освоенный участок- это строительство, налоги, рабочие места, улучшение облика. Некрасиво смотрится, если Вроде бы пустырь, а хозяин есть. По этому участку напротив “Нурлы тау” вопрос решили. Обычно как- лежит земля, банки ничего не делают. Когда мы ставим обременение, сразу просыпаются,”вытаскивают” проекты, ищут инвесторов. Мы уже решили: там будет красивый большой центр балета. Частный фонд занялся, там будет большой красивый театр балета, вместо пустыря станет украшением города", - сказал Бауыржан Байбек.

Жители Турксибского района поинтересовались, как обстоит ситуация с изъятием земель под государственные нужны. В этом районе планируется строительство дорожной развязки, землю под которую начали изымать у жителей.

Бауыржан Байбек заметил, что никакие торговые объекты- это не госнужды. Земли выкупают для строительства развязок.

"В 90-е годы действительно была ситуация, когда под видом госнужд изымали разные земли. Но недавно все регионы вносили предложения. Я сам, когда пришёл акимом, получал много предложений по регулированию процесса изъятия. Отвечу, что коттеджи и торговые объекты – это не госнужды. Когда изымаем, мы понимаем, что человек вложил деньги, возможно, последние. Мы стараемся избегать таких ситуаций. Принят закон, теперь за земли будут давать не кадастровую, а рыночную стоимость. Этот вопрос снят, а те люди, которые в Сети нагоняют, что у них якобы отобрали землю, дом, говорят: "Пойдёмте на митинг", скажу так: "Эти люди откровенно врут!",- заявил аким Алматы.

Альберт Ахметов

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