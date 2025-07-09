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Происшествия

Горящая на дороге "Газель" попала на видео в Алматы

Газель, пожар, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 16:02 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 9 июля 2025 года, на пересечении проспектов Аль-Фараби и Назарбаева в Алматы сгорела "Газель", сообщает Zakon.kz.

Изначально водитель сам пытался потушить возгорание. Позднее сообщение в дальнейшем осложнило тушение пожара.

Фото: Zakon.kz

Очевидцы сообщили о возгорании в 15:39. Уже в 15:57 в Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) зафиксировали ликвидацию.

Кадры с места происшествия в редакцию прислали очевидцы.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Позднее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) добавили, что авто было оборудовано газобаллонной установкой.

"Причина пожара устанавливается".Пресс-служба МЧС РК

В МЧС также напомнили водителям, что при эксплуатации автомобилей с ГБО необходимо строго соблюдать правила безопасности, регулярно проходить техническое обслуживание и проверку герметичности системы.

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7 июля автомобиль сгорел в Кокшетау. К счастью, никто не пострадал.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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