Горящая на дороге "Газель" попала на видео в Алматы
Фото: Zakon.kz
Сегодня, 9 июля 2025 года, на пересечении проспектов Аль-Фараби и Назарбаева в Алматы сгорела "Газель", сообщает Zakon.kz.
Изначально водитель сам пытался потушить возгорание. Позднее сообщение в дальнейшем осложнило тушение пожара.
Фото: Zakon.kz
Очевидцы сообщили о возгорании в 15:39. Уже в 15:57 в Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) зафиксировали ликвидацию.
Кадры с места происшествия в редакцию прислали очевидцы.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Позднее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) добавили, что авто было оборудовано газобаллонной установкой.
"Причина пожара устанавливается".Пресс-служба МЧС РК
В МЧС также напомнили водителям, что при эксплуатации автомобилей с ГБО необходимо строго соблюдать правила безопасности, регулярно проходить техническое обслуживание и проверку герметичности системы.
7 июля автомобиль сгорел в Кокшетау. К счастью, никто не пострадал.
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