В горах Алматы спустили лавины
Объем сошедшей снежной массы составил 11 000 куб.м.
В целях обеспечения безопасности на участках автодороги Шымбулак-Туюксу сегодня был осуществлен профилактический спуск снежной лавины в бассейне реки Киши Алматы на лавиносборнике № 17 (Эдельвейс), передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.
Объем сошедшей снежной массы составил 11 000 куб.м. В профилактическом спуске снежной лавины участвовали сотрудники ДЧС Алматы, АГЭТУ ГУ "Казселезащита", "Центра медицины катастроф", Республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС МВД РК, Казгидромет, Департамента полиции и специализированной организации ТОО "Нартас".
На момент взрывных работ автодорога Медео-Шымбулак была временно перекрыта.
В ходе проведения профилактических работ никто не пострадал.
В связи с большим объемом выпавшей снежной массы проводится расчистка участков автодороги Шымбулак-Туюксу. Привлечена техника АГЭТУ ГУ "Казселезащита" в количестве 2 единиц и 7 человек.
Вместе с тем ДЧС Алматы предупреждает, что в связи с гидрометеорологической обстановкой хождение, катание по заснеженным склонам не рекомендуется.
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