На территории горнолыжной базы "Акбулак" спустили лавины

Фото: gov.kz

19 декабря в горах Алматинской области на территории горнолыжной базы "Акбулак" произведены профилактические спуски снежных лавин. Общий объем сошедших лавин составил порядка 700 куб. м, сообщает Zakon.kz.

Профилактические спуски снежных лавин произведены в горах Алматинской области () Всего с начала лавиноопасного периода проведено 6 профилактических спусков снежных лавин, 157 наземных обследований и 3 аэровизуальных обследований лавиноопасных участков.

"Защита горных районов города Алматы и Восточно-Казахстанской области обеспечивается 1903 снегозадерживающими щитами. Мониторинг лавинной обстановки осуществляется 78 постоянными постами "Казселезащиты". Пресс-служба МЧС РК МЧС призывает граждан соблюдать следующие правила безопасности: не игнорируйте информацию о предупреждениях компетентных органов.

постоянно следите за сообщениями средств массовой информации об обстановке в горах.

не останавливайтесь на отдых на лавиноопасных участках.

соблюдайте максимальную осторожность при движении по лавиноопасным участкам. Ранее ДЧС объявил о возможной угрозе схода лавин в горах Алматы. Читайте также Малькова-Солопова: Каждый гражданин страны обязан знать государственный язык Казахстану нужно поэтапно отказаться от угля, заявил глава Минэкологии В Астане и 16 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

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