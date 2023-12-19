На территории горнолыжной базы "Акбулак" спустили лавины
Фото: gov.kz
19 декабря в горах Алматинской области на территории горнолыжной базы "Акбулак" произведены профилактические спуски снежных лавин. Общий объем сошедших лавин составил порядка 700 куб. м, сообщает Zakon.kz.
Профилактические спуски снежных лавин произведены в горах Алматинской области ()
Всего с начала лавиноопасного периода проведено 6 профилактических спусков снежных лавин, 157 наземных обследований и 3 аэровизуальных обследований лавиноопасных участков.
"Защита горных районов города Алматы и Восточно-Казахстанской области обеспечивается 1903 снегозадерживающими щитами. Мониторинг лавинной обстановки осуществляется 78 постоянными постами "Казселезащиты".Пресс-служба МЧС РК
МЧС призывает граждан соблюдать следующие правила безопасности:
- не игнорируйте информацию о предупреждениях компетентных органов.
- постоянно следите за сообщениями средств массовой информации об обстановке в горах.
- не останавливайтесь на отдых на лавиноопасных участках.
- соблюдайте максимальную осторожность при движении по лавиноопасным участкам.
Ранее ДЧС объявил о возможной угрозе схода лавин в горах Алматы.
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