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На территории горнолыжной базы "Акбулак" спустили лавины

спуск лавин Фото: gov.kz
19 декабря в горах Алматинской области на территории горнолыжной базы "Акбулак" произведены профилактические спуски снежных лавин. Общий объем сошедших лавин составил порядка 700 куб. м, сообщает Zakon.kz.

Профилактические спуски снежных лавин произведены в горах Алматинской области ()

Всего с начала лавиноопасного периода проведено 6 профилактических спусков снежных лавин, 157 наземных обследований и 3 аэровизуальных обследований лавиноопасных участков.

"Защита горных районов города Алматы и Восточно-Казахстанской области обеспечивается 1903 снегозадерживающими щитами. Мониторинг лавинной обстановки осуществляется 78 постоянными постами "Казселезащиты".Пресс-служба МЧС РК

МЧС призывает граждан соблюдать следующие правила безопасности:

  • не игнорируйте информацию о предупреждениях компетентных органов.
  • постоянно следите за сообщениями средств массовой информации об обстановке в горах.
  • не останавливайтесь на отдых на лавиноопасных участках.
  • соблюдайте максимальную осторожность при движении по лавиноопасным участкам.

Ранее ДЧС объявил о возможной угрозе схода лавин в горах Алматы.

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