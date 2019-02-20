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Стопроцентным фейком назвали в МЗ РК информацию о "гелевых" яйцах

Такого в Казахстане не может быть - резюмировал Бекшин.

Фото : Галамарт20 февраля 2019, 16:38

На брифинге по итогам деятельности КООЗ Минздрава РК прокомментировали информацию о якобы искусственных яйцах, появившихся в Казахстане, передает Zakon.kz.

"Это 100-процентный фейк. Мы провели в Уст-Каменогорске проверки, нигде их не нашли, никто нам их не представил, никто не мог найти человека, который выложил видео. На видео присутствуют основные признаки фейка - кроме рук там ничего не видно, только голос за кадром, нет фамилии заявителя", - сказал глава КООЗ Жандарбек Бекшин.

По его словам, на видео видно, что маркировка на яйцах не казахстанская.

"Это абсолютный фейк. Мы хотим успокоить население, что такого в Казахстане не может быть", - резюмировал Бекшин.

На днях в Сети стали распространять видео со странными куриными яйцами, купленными якобы в Усть-Каменогорске.

"Сегодня на работе показали пластмассовые яйца из Китая. Теперь и до Казахстана дошло. Вот они как ваньки-встаньки на столе пляшут. Специально расколупали, а внутри гель. Яйцо с такой печатью. Когда сваришь то белеют. Смотрите аккуратно покупайте", - рассказывал человек за кадром.


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