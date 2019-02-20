Грузовик с краденым табуном лошадей обнаружили полицейские Алматинской области

Стоит отметить, что хозяева скакунов даже не подозревали о краже.

Грузовик с похищенным табуном лошадей остановили дорожно-патрульные полицейские в Алматинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции региона.

"На трассе "Алматы-Кокпек-Коктал", дорожно-патрульная полиция задержала грузовик "Magirus Deutz", перевозящий 16 лошадей. Каких-либо документов на скот не оказалось, в связи с чем обоих лиц, сопровождавших табун, доставили в ближайшее подразделение полиции. Выяснилось, что обнаруженные лошади были похищены из соседнего Уйгурского района", - сообщили в пресс-службе областного ДП.

Установлено, что лошади похищены у трех жителей села Улкен Аксу, которые даже не подозревали о краже собственного скота. Найденных лошадей стражи порядка сразу же возвратили сельчанам, оценившим причиненный ущерб в более 4,5 миллиона тенге.

"Оба задержанных, один из которых местный, другой, житель соседней Жамбылской области, помещены в изолятор временного содержания. В ходе расследования установлена причастность подозреваемых к еще трем фактам кражи лошадей с численностью 14 голов, уже обнаруженных у скупщика в отдаленном Жамбылском районе", - отметили в областной полиции.

В ведомстве также дополнили, что задержанные подозреваются в совершении серии краж скота в регионе, в связи с чем их проверка на причастность к другим фактам скотокрадства пока продолжается. В ходе досудебного расследования полицейские намерены помимо обоих задержанных привлечь к уголовной ответственности также скупщика краденого скота.

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