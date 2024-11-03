40 похищенных лошадей нашли в грузовике полицейские Караганды

На блокпосту, который установлен на въезде в Караганду для борьбы с кражами скота, задержали грузовик с похищенными лошадьми, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился 2 ноября около 04:00. Для осмотра полицейские остановили КАМАЗ, которым управлял 57-летний мужчина. Вместе с ним в машине находились еще двое пассажиров: 57-летний горожанин и его 29-летний сын.

"При досмотре автомобиля обнаружили 40 лошадей, которые, по словам водителя, принадлежали 57-летнему пассажиру. Однако мужчина не смог предоставить документы, подтверждающие право собственности на животных. В ходе проверки выяснилось, что лошадей планировали доставить на продажу в Караганду из зимовок Актогайского района. Подозрительный груз был доставлен в полицейский участок для дальнейшего разбирательства", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.

Сотрудники криминальной полиции сделали фотографии животных, которые затем передали в Актогайский райотдел и опубликовали в чатах для жителей местного села. Один из них опознал среди лошадей двух, которые принадлежат ему, и сразу сообщил об этом полиции.

На данный момент все животные доставлены на временное содержание в конюшню в селе Уштобе, где они находятся под охраной полицейских.

Возбуждено уголовное дело, продолжается проверка с целью установления других потерпевших, а также всех лиц, причастных к преступлению.

Ранее сообщалось о том, что в Карагандинской области с рельсов сошли три грузовых вагона. Инцидент случился ночью 3 ноября 2024 года на станции Шубарколь.