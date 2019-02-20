Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Ребенок-инвалид упал в открытый колодец в ВКО

В результате падения он получил закрытый винтообразный перелом средней трети большеберцовой кости левой голени.

Фото : Дина Смаилова20 февраля 2019, 17:24

В селе Рулиха Восточно-Казахстанской области ребенок упал в открытый колодец, передает Zakon.kz.

Мальчик-инвалид 2003 года рождения 9 января пошел в магазин с братьями и упал в открытый колодец. В результате падения он получил закрытый винтообразный перелом средней трети большеберцовой кости левой голени.

- Семья обращалась в акимат, прокуратуру, полицию, меры не приняты. Женщину, мать троих детей загрузили отписками. Семья из пяти человек, живет на зарплату мужа 30000 тенге, который работает кочегаром в котельной. Уполномоченные органы рекомендуют женщине нанять адвоката! – возмутилась глава ОФ «#НеМолчиKZ» Дина Смаилова.

Она отметила, что прокуратура отправила запрос в акимат с просьбой разобраться в этом вопросе. Однако ответа так и не получила. Смаилова призвала акима ВКО Даниала Ахметова обратить внимание на данную проблему.

Как говорит мать пострадавшего, в их селе очень много открытых люков, что чревато несчастными случаями.

19 февраля в Астане пропавшего 13-летнего мальчика нашли мертвым в колодце.

25 ноября из открытого канализационного колодца извлекли тело девочки, 2004 года рождения. Она пропала 24 ноября.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты