Ребенок-инвалид упал в открытый колодец в ВКО

В результате падения он получил закрытый винтообразный перелом средней трети большеберцовой кости левой голени.

В селе Рулиха Восточно-Казахстанской области ребенок упал в открытый колодец, передает Zakon.kz.

Мальчик-инвалид 2003 года рождения 9 января пошел в магазин с братьями и упал в открытый колодец. В результате падения он получил закрытый винтообразный перелом средней трети большеберцовой кости левой голени.

- Семья обращалась в акимат, прокуратуру, полицию, меры не приняты. Женщину, мать троих детей загрузили отписками. Семья из пяти человек, живет на зарплату мужа 30000 тенге, который работает кочегаром в котельной. Уполномоченные органы рекомендуют женщине нанять адвоката! – возмутилась глава ОФ «#НеМолчиKZ» Дина Смаилова.

Она отметила, что прокуратура отправила запрос в акимат с просьбой разобраться в этом вопросе. Однако ответа так и не получила. Смаилова призвала акима ВКО Даниала Ахметова обратить внимание на данную проблему.

Как говорит мать пострадавшего, в их селе очень много открытых люков, что чревато несчастными случаями.

19 февраля в Астане пропавшего 13-летнего мальчика нашли мертвым в колодце.

25 ноября из открытого канализационного колодца извлекли тело девочки, 2004 года рождения. Она пропала 24 ноября.

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