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Димаш прошел в третий тур шоу талантов "The World's Best"

Член жюри отметил, что "звезда родилась".

Фото : instagram.com21 февраля 2019, 10:26

Певец Димаш Кудайберген вновь изумил судей и публику американского шоу талантов "The World's Best", передает Zakon.kz.

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“A Star is Born” ???? #TWBDimash #WorldsBest ???? @kudaibergenov.dimash

Публикация от The World's Best (@theworldsbestcbs) 20 Фев 2019 в 7:58 PST

20 февраля на канале CBS было показано состязание Димаша и католической монахини.

Монахиня Кристина (в миру Кристина Скучча) родилась в Италии в 1988 году. Два года она занималась благотворительностью в Бразилии, помогая детям из бедных семей, а затем вступила в религиозную общину сестер-урсулинок. В 2014 году она попала на слепые прослушивания The Voice of Italy. Когда сестра Кристина исполнила песню Алиши Киз No One, все судьи повернулись к ней. В финале конкурса сестра Кристина одержала победу.

Димаш исполнил композицию "All by Myself" музыканта Эрика Кармена, выиграв с общим счетом 94-39.

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Дайынсыздар ма?Are you ready?

Публикация от Димаш ҚҰДАЙБЕРГЕН (@kudaibergenov.dimash) 20 Фев 2019 в 6:31 PST

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#TWBSisterCristina making @madonna proud with her #WorldsBest performance! ????

Публикация от The World's Best (@theworldsbestcbs) 20 Фев 2019 в 7:46 PST

The World's Best - первый в своем роде глобальный конкурс талантов, организованный Джеймсом Корденом, в котором участвуют творческие люди из всех мыслимых жанров, со всех уголков планеты. Они не только должны произвести впечатление на звездный состав американских судей Дрю Бэрримор, Ру Пола и Фэйт Хилл, но и покорить сердца международного жюри – "стены мира", куда вошли 50 самых опытных в мире искусства людей, специалисты из всех областей развлечений. Только один участник в конечном итоге будет признан лучшим в мире.


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