Однорукая скрипачка и монахиня - названы соперники Димаша и Данэлии

В Сети появился анонс предстоящего выпуска американского телевизионного шоу талантов The World"s Best на канале CBS.

Батл-состязания с участием Димаша Кудайбергена и Данэлии Тулешовой покажут 20 февраля на канале CBS. Соперницей Димаша станет католическая монахиня, а Данэлии - однорукая скрипачка, сообщает Sputnik Казахстан.

На кадрах анонсового ролика замечены казахстанские исполнители Димаш Кудайберген и Данэлия Тулешова, где они соревнуются с участниками проекта в батл-состязаниях.

В предстоящем туре соперницей Димаша Кудайбергена станет католическая монахиня Кристина. А Данэлия Тулешова поборется за первенство в музыкальном батле против однорукой скрипачки Манами Ито.

Второй выпуск программы The World"s Best с участием казахстанских исполнителей покажут 20 февраля в 8.00 по времени Астаны на американском канале CBS.

По итогам первого тура конкурса юная исполнительница Данэлия Тулешова набрала 96 баллов. Тем временем выступление другого казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена судьи оценили в 98 баллов.

Монахиня Кристина (в миру Кристина Скучча) родилась в Италии в 1988 году. Два года она занималась благотворительностью в Бразилии, помогая детям из бедных семей, а затем вступила в религиозную общину сестер-урсулинок. В 2014 году она попала на слепые прослушивания The Voice of Italy. Когда сестра Кристина исполнила песню Алиши Киз No One, все судьи повернулись к ней. В финале конкурса сестра Кристина одержала победу.

Манами Ито - японская скрипачка, которая виртуозно играет на музыкальном инструменте несмотря на то, что у нее нет правой руки. Вместо отсутствующей конечности Манами использует протез. На этом таланты Манами не ограничиваются - она дважды участвовала в Паралимпиаде - в 2008 и 2012 годах - в дисциплине плавание брассом. Она заняла 4-е и 8-е места. Кроме того, Манами работает медсестрой и воспитывает дочь.

В своем видео-визитной карточке Манами Ито рассказала о своей истории.

"Я занималась скрипкой с семи лет. Однако, когда мне было 20, я попала в аварию: меня сбила грузовая машина. После случившегося я вынуждено бросила свое увлечение музыкой. Тогда я потеряла все надежды. Мне пришлось бросить школу, и в течение года я оставалась дома. Помню, как моя мама попросила когда-нибудь вновь сыграть для нее на скрипке. Я чувствую восторг, когда люди меня слушают", - вспоминает Манами.

